Procurorul Lucian Onea, audiat la Parchetul General

Fostul şef al DNA Ploieşti Lucian Onea s-a prezentat marţi la sediul Parchetului General, pentru a fi audiat în dosarul în care este urmărit penal pentru participaţie improprie, sub forma complicităţii, la săvârşirea infracţiunii de inducere în eroare a organelor judiciare.



Lucian Onea a venit însoţit de un avocat.



În luna mai, Parchetul General i-a pus sub urmărire penală pe Lucian Onea şi pe fostul procuror Mircea Negulescu, aceştia fiind acuzaţi că au constrâns o persoană să întocmească în fals o sesizare şi documente care au fost folosite drept probe în două dosare, precum şi în susţinerea/motivarea unei cereri de extrădare.



"Procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie efectuează acte de urmărire penală faţă de suspecţii Negulescu Mircea şi Onea Lucian sub aspectul participaţiei improprii, sub forma complicităţii, la săvârşirea infracţiunii de inducere în eroare a organelor judiciare (art. 52 rap. la art. 48 Cod penal rap. la art. 268 alin. 2 Cod penal)", preciza atunci Parchetul General.



Potrivit anchetatorilor, în perioada aprilie - mai 2015, suspecţii Mircea Negulescu (la data săvârşirii faptelor procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti) şi Lucian Onea (procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Ploieşti) ar fi determinat o persoană, prin constrângere, să întocmească în fals o sesizare şi documente care să susţină cele reclamate în conţinutul acesteia.



"Documentele falsificate au fost expediate Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Ploieşti şi folosite drept probe în două dosare, precum şi în susţinerea/motivarea unei cereri de extrădare", arăta Parchetul General. AGERPRES