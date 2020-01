Radu Mazăre vrea să se întoarcă în Madagascar. Înalta Curte a rămas în pronunţare

Fostul edil al Constanţei, Radu Mazăre, are pe rolul Înaltei Curţi, joi, o contestaţie la decizia instanţei ierarhic inferioare prin care i s-a respins o cale extraordinară de atac prin care critica hotărârea care l-a trimis definitiv după gratii în Dosarul Retrocedării Plajelor.

Înalta Curte a rămas în pronunţare cu privire la cererea lui Radu Mazăre care solicită în principal punerea de îndată în libertate, iar în subsidiar predarea către autorităţile din Madagascar pentru reluarea procedurilor de extrădare.

„Această procedură de extrădare, rapiditatea s-a datorat notorietății pentru a fi adus rapid înainte de alegeri. M-am întrebat, nu am mai văzut un cetățean român pentru care Ministerul de Justiție să lucreze în weekend, pentru care s-a cerut extrădare într-o zi. Acolo fiind (în Madagascar - n.r. ) s-au făcut presiuni în fiecare zi asupra mea pentru a semna că sunt de acord să renunţ la prevederile legii malgaşe. Am cerut să fiu prezentat la judecator. A fost groaznic am fost împachetat și trimis așa fără să ajung la judecător. Nu critic sentința de fond acum sunt alte căi de a acționa. A început ca o procedură de extrădare legală si s-a finalizat printr-o procedură frauduloasă”, a spus Radu Mazăre în faţa instanţei de judecată.

Avocatul lui Radu Mazăre, Mihai Drăgan, a solicitat Înaltei Curţi eliberarea fostului edil, în lumina adreselor sosite la dosar din Madagascar. „Solicităm să admiteţi contestaţia, să desfiinţaţi sentinţa penală şi în rejudecare să se constate că există o împiedicare a executării pedepsei. Să constataţi nulitatea măsurii de punere în executare a mandatului. Dispuneţi punerea de îndată în libertate a lui Radu Mazăre şi, în subsidiar, trimiterea lui înapoi în Madagascar pentru o procedură legală şi temeinică.

