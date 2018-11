Raluca Prună cere demisia ministrului Justiţiei, Tudorel Toader

Fostul ministru al Justiţiei Raluca Prună a cerut, sâmbătă, demisia actualului ministru Tudorel Toader, după ce Parchetul General a publicat lista cu documentele pe care Augustin Lazăr trebuia să le depună în 2016 pentru susţinerea candidaturii sale la funcţia de procuror general.



"Cer public demisia ministrului Tudorel Toader. Parchetul General a publicat scrisoarea trimisă pe 17 februarie 2016 de ministrul Justiţiei către Parchete, pentru declanşarea procedurii de selecţie a procurorului general. E clar în scrisoare ce trebuia să cuprindă dosarul de candidat trimis la MJ: CV şi scrisoare de intenţie. Toader a spus că din dosar lipsea calificativul la ultima evaluare şi că exista o ordonanţă de clasare. Şi a afirmat că pentru aceste motive procedura ar fi fost nelegală. Am aşteptat 10 zile, l-am invitat public pe ministrul Toader să îşi clarifice acuzaţiile. A tăcut. Scrisoarea care clarifică se află la Ministerul Justiţiei în tot acest timp. Toader a preferat să o ignore şi să mintă o naţiune întreagă. Invit acum, că am clarificat procedura de numire, să revenim la identificarea temeiului legal al revocării procurorului general. Nu contează numele, nici persoana. Contează instituţiile", a scris Raluca Prună într-o postare pe Facebook.



Parchetul General a publicat, sâmbătă, criteriile, condiţiile şi documentele solicitate de Ministerul Justiţiei pentru desfăşurarea procedurii care a stat la baza numirii în anul 2016 a lui Augustin Lazăr în funcţia de procurorul general.



"Urmare a afirmaţiilor manipulatorii lansate în mass-media, arătăm care au fost criteriile, condiţiile şi documentele solicitate de către Ministerul Justiţiei pentru desfăşurarea procedurii de numire, în aprilie 2016, a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - procedură legală şi transparentă", se arată într-un comunicat al Parchetului General.



Comunicatul are ataşat două documente, respectiv o adresă din 17 februarie 2016 a Ministerului Justiţiei trimisă la Parchetul General, precum şi "Criteriile şi calendarul procedurii de recrutare pentru ocuparea funcţiei de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie", document emis tot de Ministerul Justiţiei.



În adresa respectivă erau enumerate documentele necesare candidaţilor: un CV şi o scrisoare de intenţie care să cuprindă o scurtă prezentare a candidatului, detalii despre experienţa profesională şi calităţile care îl recomandă pentru ocuparea funcţiei. Se menţiona faptul că documentele candidaţilor trebuie trimise prin email la Ministerul Justiţiei.



Al doilea document publicat de Parchetul General enumeră criteriile anunţate în 2016 de Ministerul Justiţiei pentru candidaţii la funcţia de procuror general: vechime minimă de 10 ani în funcţia de judecător sau procuror; calificativul "foarte bine" la ultima evaluare; nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani.



Comunicatul Parchetului General este o replică la afirmaţiile ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, care a declarat în mai multe rânduri că dosarul de candidatură depus de Augustin Lazăr nu era complet, deoarece lipsea calificativul "foarte" bine la ultima evaluare. AGERPRES