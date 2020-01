Răsturnare de situaţie în cazul accidentului mortal în care a fost implicat Daniel Chiţoiu: Dosarul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş

Antena3

Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş a preluat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti ancheta în dosarul privind accidentul rutier în care a fost implicat fostul ministru Daniel Chiţoiu.



Dosarul a fost preluat pe data de 30 decembrie 2019, însă Parchetul General a anunţat acest lucru după o săptămână, printr-un comunicat postat luni pe pagina de Facebook a Ministerului Public.



"La data de 30.12.2019, conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş a dispus preluarea, în vederea efectuării urmăririi penale de către un procuror criminalist desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, a cauzei penale în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, în legătură cu evenimentul rutier ce a avut loc în data de 26.12.2019, în jurul orei 12:10, pe DN7, în apropierea localităţii Zamfireşti, jud. Argeş", spune Parchetul General.



Iniţial, dosarul a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti.



"Dispoziţia de preluare a cauzei penale la unitatea de parchet ierarhic superioară are în vedere intensa reflectare în mass-media de la nivel naţional şi local, ca urmare a consecinţelor grave ale accidentului rutier cercetat - două persoane decedate şi două cu vătămări corporale şi a calităţii de membru în organele de conducere ale unei formaţiuni politice a unuia din conducătorii auto implicaţi în accident. La acest moment, în cauză este dispusă începerea in rem a urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, prev. de art. 192 şi art. 196 din Codul penal", precizează Parchetul.



Parchetul mai anunţă că, în perioada următoare, va fi citat Daniel Chiţoiu, pentru a fi audiat.



"În perioada imediat următoare, printre actele de urmărire penală ce se vor efectua în cauză, raportat la natura faptelor cercetate, de către procuror sau de organele de urmărire penală ale poliţiei judiciare, delegate în acest sens de procuror, se va proceda inclusiv la citarea părţilor sau, după caz, a moştenitorilor acestora, pentru audiere, în vederea administrării cu celeritate a mijloacelor de probă", precizează PG.



Pe 26 decembrie, Daniel Chiţoiu a fost implicat într-un accident rutier petrecut pe DN 7 Piteşti - Râmnicu Vâlcea, în zona localităţii Zamfireşti din judeţul Argeş.



În evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme, dintre care unul condus de un bărbat de 82 de ani, din Piteşti, care se deplasa pe direcţia Piteşti - Râmnicu Vâlcea, şi un autoturism condus din sens opus de Daniel Chiţoiu.



În urma coliziunii dintre cele două autoturisme a rezultat decesul bărbatului de 82 de ani şi rănirea gravă a pasagerei dreapta faţă din acelaşi autoturism, care ulterior a decedat.



Daniel Chiţoiu a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, conform IPJ Argeş.



Poliţiştii au deschis în acest caz un dosar penal 'in rem' pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, fiind audiaţi mai mulţi martori.



Imediat după producerea accidentului, Daniel Chiţoiu a fost filmat în picioare, însă ulterior acesta a fost luat cu targa şi internat la Spitalul Floreasca. Fostul ministru s-a externat joi din spital.

www.agerpres.ro