Răzbunare la ordin: mazilirea lui Tudorel Toader

Tudorel Toader a aflat ce știe tot satul: a fost dat un ordin pentru mazilirea profesorului universitar, rector al prestigioasei Universități Alexandru Ioan Cuza din Iași, din calitatea de membru titular al Comisiei de la Veneția. „Guvernul meu”, aflat la cheremul lui Klaus Werner Iohannis, pregătește această revocare, Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, stând ca un ghimpe înfipt în orgoliul fără margini al „realesului”. Nici procurorului general european Kovesi Codruța Laura nu se poate așeza prea bine pe scaun la Strasbourg, cu ștampila de „revocată” pusă de prof.univ.dr. Tudorel Toader.

Cu ironia demolatoare prin care l-a trimis în repetate rânduri pe Iohannis în gloata neștiutorilor ce se dau pricepuți în problemele de Drept, Tudorel Toader publică o scrisoare deschisă către Gianni Buquicchio, președintele Comisiei de la Veneția, cu speranța că Guvernul Orban și-a motivat demersul exact pe argumentele care au sta la baza deciziei PSD de revocare din funcția de ministru al Justiției. Falsurile livrate de propaganda care era scoasă din minți de ritmul de livrare a aprecierilor ministrului justiției și de argumentele prin care demola acțiunile neconstituționale pornite de la Cotroceni sunt acum preluate de echipa Orban pentru a susține „lucrătura” la Veneția. În „cârca” lui Toader este pusă ordonanța de urgență privind amnistia și grațierea. Or, se știe că ministrul Toader a refuzat să promoveze o asemenea ordonanță pentru care PSD insista să fie un act de clemență cu puține excepții și fără limite de pedeapsă. Tudorel Toader demontează în epistola către prestigioasa instituție de la Veneția și minciuna intens promovată că el este responsabil pentru introducerea recursului compensatoriu. „Proiectul de lege privind recursul compensatoriu a fost inițiat anterior momentului în care am preluat portofoliul de la Ministerul Justiției. În procedura parlamentară,sub semnătura mea, ministerul a dat aviz negativ modificărilor parlamentare. Sub semnătura mea, în controlul de constituționalitate, MJ a susținut neconstituționalitatea proiectului de lege”, arată Tudorel Toader.

Supărarea PSD pe ministrul Justiției

Adevărul este mai greu înghițit decât o minciună ambalată de „senzorii de integritate” de la București care îl acuză pe Toader „că a deschis ușile pușcăriilor pentru violatori și criminali”. Toader a explicat în repetate rânduri situația evoluției recursului compensatoriu și reia poziția în această problemă: „CSM a propus ca cele trei zile, la 30 de zile executate în condiții necorespunzătoare, să fie considerate ca executate, iar Parlamentul a mărit de la 3 la 6 zile. În urma respingerii obiecției de neconstituționalitate, proiectul de lege a fost promulgat, publicat în Monitorul Oficial, a intrat în vigoare producându-și efectele”. Așadar, această formulă legislativă nu cade în niciun fel în răspunderea lui T.T.

În scrisoarea deschisă către Comisia de la Veneția, Tudorel Toader prezintă și felul în care au fost schimbate radical proiectele de lege pentru modificarea Codului penal și a Codului de procedură penală după ce au fost preluate de la Guvern de Comisia specială a Parlamentului. Doar modificările față de formele redactate în MJ, adăugirile din Parlament au fost declarate neconstituționale. La fel s-a procedat, susține în scrisoare fostul ministru, și în cazul modificării legilor justiției. În plus, face precizarea că ministrul justiției, în acest caz, solicitarea unui aviz din partea Comisiei de la Veneția, dar Comisia specială a Parlamentului a renunțat la această cerere.

Cine a pus gaz pe foc

De ce PSD a retras sprijinul politic ministrului Tudorel Toader? Aflăm, în fine, motivul plecării din echipa Dăncilă a unui ministru performant. Măsura care a dus la demisia lui din cabinet este cuprinsă în epistola către Comisia de la Veneția: „Refuzul de a promova Ordonanța de Urgență care să consacre posibilitatea formulării contestației în anulare împotriva hotărârilor definitive pronunțate de către ÎCCJ, în complete de 5 judecători”.

„Niciuna dintre soluțiile legislative care au fost declarate neconstituționale nu a fost inițiată de Ministerul Justiției”

Tudorel Toader