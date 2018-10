Reacție ACIDĂ a Ministrului Justiției la adresa lui Augustin Lazăr: „Nu am știut că procurorul general mi-a dat sfaturi azi-noapte ce să fac eu dimineața asta"

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, l-a ironizat, luni seară, pe procurorul general al României și avertismentul transmis duminică noapte de acesta pe OUG pe legile justiției, precizând că nu a știut că Augustin Lazăr i-a dat noaptea sfaturi ce să facă dimineața.

"Nu am știut că procurorul general mi-a dat sfaturi azi-noapte ce să fac eu dimineața asta. Sâmbătă și duminică am fost la Iași, am ținut cursuri, în felul acesta nu am stat sub presiune, cu comentarii, atitudini pro contra, eu mi-am văzut de treburile mele. OUG nu e opera mea, este emisă de Guvern, eu ca ministru cred că este o OUG necesară corerentă, tehnică, bună. Nu aș spune că există o presiune externă, poate nici presiune internă, sigur că există gesturi de nemulțumire. Tu ca demnitar trebuie să ai tăria, rezistența să îți faci treaba corect, indiferent de nemulțumirile unora", a declarat Tudorel Toader, la Antena 3.

Parchetul General a criticat, duminică seară, unele prevederi din OUG, avertizând că există pericolul ca acestea încalce ordinea constituțională. Ulterior, luni dimineață, Augustin Lazăr a criticat OUG pe legile justiției, precizând că acest act normativ va duce la îngreunarea soluționării unor dosare importante aflate pe rolul Parchetului General, precum cel al protestului de pe 10 august, având în vedere că delegările procurorilor aduși de la alte parchete să soluționeze cauzele vor înceta.