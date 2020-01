Rechizitoriu Dincă; Și-a transformat locuinţa într-o închisoare: geamuri astupate, pat de fier cu lanţ pentru victime

Captura Antena 3

Gheorghe Dincă şi-a transformat locuinţa din Caracal într-o adevărată închisoare, asupra căreia deţinea controlul absolut şi din care nimeni nu ar fi putut scăpa fără voia sa, fiind prevăzută cu geamuri astupate, o temniţă în beci iar în dormitor şi-a amenajat un pat de fier, sudat în perete şi prevăzut cu un lanţ metalic, folosit pentru imobilizarea victimelor, se arată în rechizitoriul întocmit de DIICOT.



Anchetatorii notează că, incapabil să lege o relaţie normală cu o persoană de sex feminin, Dincă şi-a pierdut orice respect pentru femei, care au devenit pentru el simple obiecte de satisfacere a plăcerilor sexuale.



Dincă a pus la punct un plan prin care femeile să fie incapabile să-l refuze ori să se opună, transformându-şi casa din Caracal într-o închisoare pentru victime.



"Trecând de la scenariu la punerea în practică a acestuia, inculpatul Dincă Gheorghe şi-a transformat şi curtea într-un loc de depozitare de-a valma a unei cantităţi impresionante de deşeuri (fiare, plastic, haine şi obiecte vechi etc.) iar propria locuinţă, într-o adevărată închisoare, asupra căreia deţinea controlul absolut şi din care nimeni nu ar fi putut scăpa fără voia sa. Astfel, toate geamurile locuinţei (o construcţie nefinalizată aferentă vechii case părinteşti a inculpatului) au fost astupate cu cărămizi tip BCA şi bucăţi de OSB şi polistiren expandat, iar spaţiile rămase au fost astupate cu spumă poliuretanică. În camera amenajată ca dormitor, aflată la parterul imobilului, inculpatul Dincă Gheorghe şi-a confecţionat, la o înălţime adecvată, un pat cu un cadru din fier beton, pe care apoi l-a sudat în perete, astfel încât să nu poată fi mişcat/dislocat şi care să îi permită întreţinerea raportului sexual cu victima, prin utilizarea unei perne aşezate sub posteriorul acesteia. La jumătatea acestui pat, pe sub cadrul metalic, a montat o bucată de fier beton şi a executat la capetele acestei bucăţi două bucle, concepute pentru a servi drept suport de prindere a unui lanţ metalic de circa 130 cm lungime, folosit la imobilizarea victimei", se arată în rechizitoriu.



De asemenea, dormitorul lui Dincă era prevăzut cu o uşă de acces înspre curte, confecţionată din lemn, cu 9 ochiuri de geam opace, dintre acestea unul singur, situat pe centru, din sticlă transparentă. Pe peretele opus acestei uşi mai exista o uşă confecţionată din OSB, care dădea spre o altă încăpere a casei.



În plus, Dincă şi-a transformat şi autoturismul într-o veritabilă "capcană" din care, odată urcată pe bancheta din spate, victima nu mai avea vreo posibilitate să scape ori să ceară ajutor: blocarea portierelor era la dispoziţia exclusivă a şoferului prin acţionarea unui buton aflat în partea din faţă a autovehiculului, iar sistemul de deschidere a geamurilor acestora fusese anihilat în mod deliberat de către acesta.



Pe de altă parte, Dincă a amenajat sub locuinţa sa o "temniţă", prevăzută cu trei belciuge de fier, sudate în zidul beciului, precum şi bare metalice.



"Totodată (excluzând ca neverosimilă explicaţia construirii unui adăpost antiatomic sub locuinţă, în lipsa oricăror altor indicii ale unui asemenea adăpost - sursă de iluminat, spaţiu de depozitare, provizii), prin modificarea rampei fostului atelier auto, inculpatul şi-a creat un gen de 'temniţă', prevăzută cu un butoi din material plastic, îngropat şi zidit în ciment, ce pare a avea destinaţia de toaletă, o podea din lemn pe care s-au descoperit resturile vechi ale unei pilote cu destinaţia posibilă de loc de dormit şi 3 belciuge de fier, sudate în zidul beciului, două aferente unei bare metalice sudate de o parte şi de alta a capătului patului improvizat (podeaua de lemn) şi un al treilea (mai mare) în apropierea butoiului de plastic", notează procurorii.



Anchetatorii spun că Dincă trăia aproape izolat în propria curte şi impusese celor apropiaţi un cod de comunicare care să-i permită de la distanţă să ştie cine îl caută, fără a fi nevoit să se deplaseze până la poartă.



El le-a impus cunoscuţilor săi, Ştefan Risipiţeanu, Victor Mieilă, zis "Vică", şi George Măceşanu, zis "Cavalu", să bată de trei ori la rând în porţile metalice, acestea fiind singurele persoane care cunoşteau şi foloseau acest mod de comunicare cu Dincă.



DIICOT l-a trimis în judecată pe Gheorghe Dincă pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol şi profanare de cadavre, el fiind acuzat că le-a ucis pe Luiza Melencu şi Alexandra Măceşanu în locuinţa sa din Caracal. AGERPRES