Reglementări ale PNL care „au măcelărit legile justiției”- declarate NECONSTITUȚIONALE

Președintele IOHANNIS KLAUS WERNER a anunțat începerea unei ofensive pentru a „repara legile jusțiției care sunt în funcțiune și sunt imperfecte”. Președintele și-a arogat și meritul că a „oprit măcelărirea legilor justiției”, evident, proces condus de PSD.

Curtea Constituțională i-a luat-o înainte președintelui Iohannis , considerând neconstituțională o ordonanță a Guvernului PNL care „măcelărea” legi ale justiției. Decizia CCR din 2 iunie a declarat neconstituțională în ansamblu OUG 23/2020 care aducea modificări și completări la acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice.

Dar OUG introducea și o serie de prevederi care schimbau cadrul de judecare a contestațiilor la achizițiile publice , sub motivarea stării de urgență. În 21 februarie, organizații profesionale ale magistraților- AMR, UNJR, AJADO- s-au adresat Avocatului Poporului reclamând că OUG 23/2020 încalcă independența judecătorilor și dreptul părților la un proces echitabil. Astfel, se introduce o abatere disciplinară pentru judecători, obligați să respecte termene prevăzute de reglementator, sub spectrul sancțiunii disciplinare. Aceasta afectează direct independența justiției și subminează dreptul la apărare.În plus, introducerea unor abateri disciplinare PENTRU JUDECĂTORI prin această OUG, NU ARE AVIZUL CSM.

Așadar, CCR a OPRIT O MĂCELĂRIRE A LEGILOR JUSTIȚIEI, FĂCUTĂ prin OUG 23/2020 de Guvernul Orban. Președintele credem că este mulțumit de decizia CCR care a anticipat acțiunea declanșată de la Cotroceni pentru APĂRAREA INDEPENDENȚEI JUSTIȚIEI.