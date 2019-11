Robert Negoiţă: Consider inadmisibil că plângerea privind retrocedările a ajuns la o secţie de poliţie, nu la DNA

Primarul Robert Negoiţă a susţinut vineri că, la cinci luni de când a depus o plângere penală privind retrocedarea unor spaţii verzi şi locuri de joacă din sectorul 3, a fost invitat să facă declaraţii pe acest subiect, dar nu la DNA, aşa cum s-ar fi aşteptat, ci la o secţie de poliţie.



Într-o conferinţă de presă, primarul a vorbit despre plângerea penală pe care a depus-o la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind retrocedarea diferitelor spaţii verzi, locuri de joacă, parcuri ori curţi de şcoli din sectorul 3 al Capitalei.



"Aici discutăm de mare corupţie, de miliarde de euro, de sute de hectare de teren în Bucureşti - şi dosarul ajunge la Secţia 18 de Poliţie. Atât de puternici sunt ăştia încât nu există niciun procuror care să aibă curaj să îi cheme şi să le adreseze nişte întrebări? Am avut alegeri şi am fost foarte fericit că a câştigat România normală. România normală este acea Românie care îi face pe ticăloşii ăştia să plătească pentru nenorocirile pe care le-au făcut. (...) Analizez care ar trebui să fie paşii pe care trebuie să îi facem, tocmai în ideea de a debloca situaţia, pentru că eu consider inadmisibil ca un dosar de miliarde de euro, de mare corupţie, în loc să ajungă la DNA, ajunge la Secţia 18. În loc să se ocupe un procuror, care e magistrat, îl dă unui poliţist", a afirmat Negoiţă.



El a adăugat că îşi doreşte ca un procuror "hotărât şi neînfricat să încerce să facă lumină pe această speţă", dar şi că senzaţia sa este că "în continuare" grupul "mafiot" implicat în aceste retrocedări "este mai puternic" decât statul român.



Totodată, edilul a precizat că la nivelul primăriei a fost alcătuit un grup de lucru care a documentat istoricul acestor retrocedări, inclusiv la Arhivele Statului.



Conform unor documente puse la dispoziţie de Primăria sectorului 3, ilegalitatea retrocedărilor ar fi demonstrabilă din trei puncte de vedere:

* cel puţin o parte dintre aceste terenuri fuseseră expropriate cu plata la justa valoare şi/ sau vândute în perioada 1903 - 1950 şi "astfel moştenitorul nu mai avea dreptul la retrocedarea acestora";

* toate aceste retrocedări au fost făcute în baza Legii 10/2001, care vizează exclusiv terenurile care la data preluării abuzive de către comunişti făceau parte din intravilanul localităţilor. Or, Parcul IOR şi alte spaţii verzi din zonă erau terenuri agricole, confiscate în baza legii agrare din 1945;

* potrivit Legii 10/2001, pentru suprafaţa ocupată de construcţii noi şi amenajări de utilitate publică se stabilesc în echivalent măsuri reparatorii. Însă, întreaga suprafaţă de 454,56 hectare "era ocupată de elemente de sistematizare şi investiţii de interes public". În concluzie, "trebuiau stabilite cel mult măsuri reparatorii, prin echivalent, potrivit legii", arată Primăria sectorului 3.



"Cum să retrocedaţi voi teren intravilan pentru o proprietate, care se pare că nici măcar nu a fost confiscată, ci a fost cumpărată pe vremea Regelui Carol al II-lea? Avem documente din arhivă care ne spun treburile astea. Ea a fost vândută atunci şi retrocedată acum. Şi nu ca teren arabil, ci ca intravilan. E un grup mafiot bine organizat. Pentru că înainte să ajungă la Cotroceni a trecut pe la Primăria Generală şi a făcut PUG în care aceste terenuri, în loc să apară ca spaţii verzi, parcuri, locuri de joacă, au început să figureze în documentaţia de urbanism ca fiind construibile, pe acelaşi model ca la Parcul Pantelimon. În timp ce îl atacau în instanţă, erau atât de siguri că e blat şi la Primăria sector 3 şi că vor merge triumfal, încât l-au modificat în documentaţia de urbanism şi el nu mai figurează ca parc, figurează ca zonă construibilă. Numai că în 2012 s-a schimbat primarul, ne-am apărat corect", a declarat Negoiţă.



Primarul sectorului 3 l-a acuzat şi pe fostul preşedinte Traian Băsescu, fost primar general al Capitalei, pentru că ar fi protejat grupul interesat de aceste retrocedări.



"Puterea o au din zona organizaţiei statului, pentru că au fost susţinuţi de la cel mai înalt nivel - şi când spun cel mai înalt nivel a se înţelege Preşedinţia, pentru că prima retrocedare de renume din sectorul 3 a făcut-o fostul preşedinte, care a stat zece ani preşedinte. (...) Tonul a fost dat de Traian Băsescu, prin retrocedarea Bazei Voinicelul, prima retrocedare de răsunet pe care a făcut-o în ziua în care a plecat de la primărie. Îşi înceta mandatul şi era cu ghivecele de flori în maşină pentru Cotroceni. Şi, după ce a pregătit terenul prin reglementările urbanistice, în sensul în care nu mai erau spaţii verzi, locuri de joacă şi parcuri, a ajuns la Cotroceni de unde i-a protejat în continuare", a susţinut edilul. AGERPRES