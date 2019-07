Şapte medici din Braşov sunt cercetaţi pentru abuz în serviciu şi fals

Şapte medici, angajaţi ai unui cabinet din Braşov care eliberează atestate medicale pentru conducătorii auto, sunt cercetaţi, sub control judiciar, într-un dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu, fals intelectual şi uz de fals, a informat, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov.



"Din cercetări a reieşit că cei în cauză, în calitate de medici care îşi desfăşurau activitatea în cadrul unei comisii medicale, nu şi-ar fi îndeplinit atribuţiile de serviciu prevăzute de legislaţia în vigoare, care presupun obligaţia de examinare medicală a persoanelor care s-au adresat unităţii în cauză, în vederea obţinerii unui aviz de aptitudine medicală/aviz psihologic necesar ocupării unor funcţii", precizează sursa citată.



Pe 15 iulie, poliţiştii braşoveni de investigare a criminalităţii economice, cu sprijinul celor criminalişti şi a celor de la Acţiuni Speciale, sub coordonarea unui procuror de la Judecătoria Braşov, au desfăşurat o percheziţie la sediul societăţii comerciale/cabinetului, în urma căreia au fost ridicate probe şi au fost conduse la audieri 15 persoane.



"Toţi medicii specialişti, membrii în comisie, cu toate că figurează angajaţi ai societăţii comerciale, şi-ar fi desfăşurat activitatea profesională zilnică în cadrul altor unităţi/cabinete medicale, nefiind prezenţi la sediul persoanei juridice percheziţionate. Aceştia s-ar fi prezentat ocazional, însă s-ar fi ocupat doar de semnarea şi parafarea fişelor medicale înregistrate în perioada anterioară, nu de examinarea medicală propriu-zisă a persoanelor care solicitau emiterea avizelor medicale", au susţinut anchetatorii.



Procurorul de caz a dispus punerea sub control judiciar a celor şapte medici în data de 17 iulie, a menţionat sursa citată. AGERPRES