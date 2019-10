Savonea denunţă „criza fără precedent din CSM” şi sesizează CCR în privinţa ministrului Justiţiei

Lucian Alecu

Preşedintele CSM, Lia Savonea, a denunţat marţi, într-o declaraţie de presă, „criza fără precedent” din cadrul instituţiei, generată de lipsa cvorumului de la şedinţele de plen, anunţând totodată că va sesiza CCR în privinţa unui conflict juridic de natură constituţională generat de acţiunile ministrului Justiţiei, Ana Birchall, pe care o acuză de „ingerinţă gravă în activitatea procurorilor” şi „acţiuni de subminare a autorităţii CSM”.

„Am decis să am această comunicare publică pe două teme importante: cea dintâi criza fără precedent din Consiliu, generată de atitudinea unor membri, şi a doua - să anunţ că, în calitate de preşedinte al CSM, am decis să sesizez Curtea Constituţională cu un conflict juridic de natură constituţională faţă de acţiunile ministrului Justiţiei, Ana Birchall. Astăzi am încercat, în trei etape, să avem o şedinţă de plen în cadrul căreia să soluţionăm anumite lucrări, unele foarte vechi, încă din luna iunie a acestui an, altele survenite pe parcurs şi nici astăzi nu am putut să soluţionăm aceste cereri din cauza lipsei cvorumului. Avem cinci şedinţe amânate pentru acelaşi motiv - lipsa cvorumului legal în vederea desfăşurării şedinţelor de plen. De fiecare dată lipseşte un număr de membri, aşa încât cvorumul de 15 membri, cât este legal, să nu se poată întruni”, a susţinut Savonea.

Preşedintele CSM a afirmat că marţi au lipsit trei procurori „fără nicio justificare”, „invocând o pretinsă şedinţă care ar fi fost convocată de la Parchetul General”, şi a anunţat că a pregătit o serie de modificări legislative pentru remedierea unor astfel de situaţii.

„În calitatea mea de preşedinte, ar fi trebuit să fiu încunoştinţată fie de procurori, fie de procurorul general al României vizavi de această situaţie, cu atât mai mult cu cât şedinţa fusese convocată încă din data de 2 octombrie, într-o şedinţă informală. (...) Atitudinea colegilor care lipsesc nejustificat la şedinţele de plen a produs consecinţe în sistemul judiciar, a vulnerabilizat anumite instituţii, a slăbit capacitatea instituţională a altora, a împiedicat derularea unor activităţi la timp, cum ar fi concursul de admitere în magistratură, avizarea unor proiecte. (...) În fapt, este un veritabil boicot instituţional. Având în vedere această situaţie şi pentru a asigura funcţionalitatea instituţională a CSM, nouă membri ai acestuia au hotărât să iniţieze nişte propuneri de modificări legislative pe care să le discutăm şi să le formalizăm instituţional, astfel încât să asigurăm desfăşurarea şedinţelor în mod legal în această instituţie”, a adăugat Lia Savonea.

Ea a precizat că măsurile vizează reducerea cvorumului „pentru situaţiile în care anumiţi membri refuză nejustificat să se prezinte la şedinţe”, respectiv ca cvorumul la şedinţe să fie constituit din 2/3 dintre membrii CSM.

„Pe lângă reducerea cvorumului, propunem şi sancţionarea acestui tip de comportament cu pierderea funcţiei în cadrul Consiliului”, a completat Savonea.

Şefa CSM o acuză pe Ana Birchall de „ingerinţă gravă în activitatea procurorilor” şi „acţiuni de subminare a autorităţii CSM”.

„Spuneam că am hotărât în calitate de preşedinte să declanşez un conflict juridic de natură constituţională având în vedere acţiunile ministrului Justiţiei, Ana Birchall, în principal pentru două motive. Primul: o ingerinţă gravă în activitatea procurorilor, mă refer la activitatea de urmărire penală. Al doilea: acţiuni de subminare a autorităţii CSM, în calitatea sa de garant al independenţei Justiţiei”, a explicat Savonea, care a refuzat apoi să răspundă întrebărilor jurnaliştilor.

Lia Savonea şi Ana Birchall se află în conflict deschis pe mai multe teme, ministrul Justiţiei reproşându-i în dese rânduri preşedintelui CSM că nu o consultă atunci când convoacă şedinţele de plen.

Savonea a convocat, marţi, o nouă şedinţă a plenului Consiliului, care avea pe ordinea de zi numirea Adinei Florea la şefia Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie.

La începutul şedinţei, s-a constatat că nu este întrunit cvorumul necesar, deoarece lipseau şase membri, printre care procurorul general Bogdan Licu, ministrul Justiţiei, Ana Birchall, şi membri din Secţia pentru procurori. Trei dintre procurori participă la o întâlnire la sediul Parchetului General, astfel încât ei nu au venit şi la şedinţa plenului CSM.

În cadrul CSM există de mai multe luni un blocaj instituţional, procurorii din Consiliu refuzând să se mai prezinte la şedinţele de plen. Ei sunt nemulţumiţi de modul în care sunt convocate şedinţele, de emiterea unor comunicate de presă în numele membrilor CSM, de numirea Adinei Florea la şefia Secţiei speciale de anchetare a magistraţilor.

