Secretara unei şcoli din Bucureşti, cercetată pentru trafic de influenţă

Secretara unei şcoli din Bucureşti este cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, după un flagrant al ofiţerilor de poliţie judiciară ai Direcţiei Generale Anticorupţie - Serviciul Anchete, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.



Potrivit unui comunicat al DGA, la data de 19 septembrie 2019, femeia a fost prinsă în flagrant, imediat după ce a primit suma de 200 euro de la un martor denunţător, în schimbul aprobării mutării unui elev în cadrul acestei şcoli.



"Denunţătorul a sesizat situaţia la D.G.A., după ce a adresat secretarei solicitarea de mutare a copilului său, iar funcţionara, sub pretextul că poate interveni pe lângă factorii de decizie din unitatea de învăţământ, a cerut pentru acest serviciu suma de bani menţionată. Persoana în cauză este cercetată sub măsura preventivă a controlului judiciar pentru 30 de zile, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale", a precizat DGA.

