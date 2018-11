Senatorii PSD Niculae Bădălău şi Claudiu Manda audiaţi la DNA

Senatorii social-democraţi Niculae Bădălău şi Claudiu Manda s-au prezentat marţi la DNA pentru a fi audiaţi într-un dosar de corupţie.



La ieşirea de la audieri, Bădălău nu a dorit să dea detalii despre dosar.



Întrebat dacă a fost audiat în dosarul care îl vizează pe preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, Niculae Bădălău a spus: "Nu. Mai aveţi o încercare".



"Am fost ca orice cetăţean român, am dat curs invitaţiei, am declarat ceea ce ştiam", a adăugat el.



Chestionat dacă i s-a spus despre ce dosar este vorba, el a afirmat: "Nu. Nu pot să spun că a fost o surpriză plăcută, dar asta e".



La momentul ieşirii lui Bădălău din sediul DNA, Claudiu Manda se afla încă în sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. AGERPRES