Senatul votează în unanimitate cu Sebastian Ghiţă

Senatul României şi-a cumpărat un nou sistem de vot de la Avitech Co SRL, o firmă aflată în sfera de influenţă a fugarului Sebastian Ghiţă. În 2015, şi Camera Deputaţilor se dota cu un sistem similar de la aceeaşi firmă. Avitech Co SRL a primit de-a lungul timpului aproape o mie de contracte cu statul, majoritatea de la instituţii de forţă, precum MApN, Poliţia de Frontieră şi SRI, în valoare totală de peste 30 de milioane de euro. Chiar dacă Anton Gabriel Roescu, patronul scriptic al companiei, a negat orice legătură cu Ghiţă, toate circuitele firmei IT duc la fostul deputat PSD.

Senatul a atribuit pe 26 iunie un contract privind furnizarea unui „sistem integrat de conferinţă, vot electronic şi traducere simultană”, în urma unei licitaţii iniţiate pe 27 martie. Câştigătoare a fost desemnată Avitech Co SRL din Voluntari, care va primi 1.220.559,62 lei, fără TVA. Avitech Co SRL are ca domeniu de activitate comerţul cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii, cu o cifră de afaceri de 45.599.099 lei lei în 2017 şi un profit net de numai 49.920 lei şi 135 de angajaţi, dar şi datorii totale de 31.535.235 lei.

Fix 700 de cumpărări directe din 996 de contracte

Avitech Co SRL se poate lăuda acum că asigură sistemul de vot în tot Parlamentul României, după ce, în octombrie 2015, şi Camera Deputaţilor a cumpărat un sistem similar în valoare de 1.935.483,87 lei, fără TVA. Iar Parlamentul este doar unul din zecile de clienţi pe are firma i-a bifat între instituţiile statului. Potrivit datelor oferite de Serviciul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), Avitech Co SRL a semnat în perioada 2007- 2018 nu mai puţin de 996 de contracte cu statul, din care 700 numai prin cumpărări directe. Cele mai importante au venit de la Primăria Slatina (2,3 milioane de euro în mai 2008), Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Aerospaţială (1,2 milioane de euro în iulie 2015), Municipiul Bucureşti (1,1 milioane de euro în octombrie 2013) etc.

30 de milioane de euro, cel puţin, este valoarea totală a celor aproape 1.000 de contracte primite de Avitech Co SRL de la stat

Pe listă se mai află Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (900.000 de euro în septembrie 2011), UM 02415 din MApN (570.000 de euro în octombrie 2007), UM 0296 din cadrul SRI (136.000 de euro în iulie 2015), ministerele de Finanţe, de Interne, al Mediului, Educaţiei etc, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, diverse primării şi consilii judeţene.

Avitech Co şi reţeaua cipriotă

Avitech Co SRL este deţinută în prezent, în procente egale, de Traian Valentin Dogaru şi Anton Gabriel Roescu. Fondatorul firmei este omul de afaceri israelian născut în Bârlad Silvio Vitenstein, iar până în septembrie 2015 asociaţi era trei offshore-uri din Cipru, toate cu sediul la aceeaşi adresă din Nicosia, pe Avlonos nr. 1, Maria House 1075.

Patronii pripaşi ai Avitech Co SRL au fost aproape un deceniu Avitech Overseas Co Ltd (reprezentată ultima oară de asociatul de acum Traian Valentin Dogaru, anterior de fondatorul Silvio Vitenstein), Zonix Investments Ltd (reprezentată de Anton Gabriel Roescu) şi Eaglelink Corporation Ltd (reprezentată prin Alexandru Mihail Sofian)

Anton Gabriel Roescu apare în Avitech Co SRL încă din 2007, când a preluat locul în firmă de la Daniel Avny, fratele lui Silvio Vitenstein. Pornind de la Vitenstein, Roescu şi celelalte nume amintite, toate iţele roiesc în jurul lui Sebastian Ghiţă.

Toate drumurile duc la Ghiţă

Aşa se face că Alexandru Mihail Sofian, reprezentantul unuia din offshore-urile care au deţinut până în 2015 Avitech Co SRL, a fost asociat cu Sebastian Ghiţă în Asesoft Smart SRL, Smart Integrated Systems SRL şi 360 Revolution SRL. La rândul ei, 360 Revolution SRL a fost înfiinţată de Ghiţă şi Anton Gabriel Roescu, cel care deţine în acte Avitech Co SRL. De asemenea, fondatorul Avitech Co SRL, israelianul Silvio Vitenstein, este cel care a înfiinţat şi XOR IT Systems SRL, firmă deţinută, fireşte, prin mai multe offshore-uri reprezentate însă de Bogdan Padiu, nimeni altul decât cofondatorul imperiului Teamnet, alături de Sebastian Ghiţă.

Fugarul cu sute de milioane de euro de la stat

Fostul deputat PSD Sebastian Ghiţă se află în prezent în Serbia şi este puţin probabil ca statul vecin, în care fugarul şi-a dezvoltat în timp o reţea solidă de relaţii, să-l extrădeze vreodată. Ghiţă a fugit din România în decembrie 2016, în timp ce se întorcea de la o recepţie a SRI şi a fost prins şi arestat la Belgrad în aprilie 2017 pentru posesie de documente falsificate, iar ulterior eliberat pe cauţiune. Fostul deputat este judecat şi arestat în lipsă în mai multe dosare instrumentate de DNA pentru numeroase fapte de corupţie. Ghiţă a devenit, de altfel, etalonul public al corupţiei din România, în urma sutelor de contracte primite de la stat, în special prin trafic de influenţă sau dare de mită, după cum susţin procurorii, prin intermediul cărora a încasat câteva sute de milioane de euro din bani publici, mai ales de la instituţiile cheie ale statului.