Soarta lui Tudorel Toader amânată după Paşte

Moțiunea împotriva ministrului Justiției, Tudorel Toader, a fost amânată din nou.

Este pentru a treia oară când senatorii iau această decizie.

UPDATE – „Este o zi ca multe altele, în care merg la minister”, a spus Tudorel Toader, luni, la Ministerul Justiției.

„Îmi fac treaba până în ultima zi de mandat”, a adăugat ministrul.

Tudorel Toader a ţinut să precizeze că nu exclude varianta unei demisii.

„Am luat în calcul ambele variante (remaniere şi demisie -n.r.). Din momentul în care am spus până apare în Monitorul Oficial, nu am spus care e procedura prin care apare în Monitor altcineva, prin urmare, sunt toate căile posibile. Dacă decizia e a mea, nu o discut cu domnul Tăriceanu. Nu am nevoie să mă consult dacă să-mi dau demisia sau nu. E o decizie personală”, a completat ministrul Justiţiei.Antena3