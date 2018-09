Studenţi la Medicină, trimişi în judecată pentru dare de mită

Opt studenţi de la Facultatea de Medicină Generală din cadrul unei universităţi din Arad au fost trimişi în judecată pentru dare de mită, după ce în vara anului trecut ar fi oferit, direct sau prin intermediar, unui cadru didactic diverse sume de bani pentru promovarea examenelor restante.



Potrivit unui comunicat transmis, de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Sager Muhammad, Abu Rabia Anian, El Fakir Walid, Madjid Hussaini (faţă de care s-a dispus măsura preventivă a controlului judiciar), Shalata Haya, Dahamshi Mohammad, Sanallah Madhat şi Nasser Rami, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de dare de mită.



În rechizitoriul întocmit în cauză, procurorii au reţinut că, în cursul anului 2017, în calitate de studenţi în anul III la Facultatea de Medicină Generală în cadrul unei universităţi din Arad, inculpaţii au oferit unui cadru didactic, direct sau prin intermediar, sume de bani între 200 şi 400 de euro pentru promovarea examenelor restante pentru unul sau pentru două semestre, la disciplina Morfopatologie.



"În urma oferirii acestor sume de bani, cadrul didactic a acordat studenţilor note de promovare, încălcându-se astfel şi legislaţia educaţiei şi normele de etică şi deontologie profesională", menţionează sursa citată.



Potrivit comunicatului, cadrul didactic, Lucian Păiuşan, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită în formă continuată, şi intermediarul Taha Abed El Kader, cercetat sub aspectul complicităţii la săvârşirea infracţiunii de dare de mită în formă continuată şi complicităţii la săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată, au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei.



Acordurile au fost admise de către Tribunalul Arad, care, prin sentinţă, i-a condamnat pe fiecare la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.



În cauză au fost încheiate şi alte 24 de acorduri de recunoaştere a vinovăţiei.



Dosarul a fost trimis, spre competentă soluţionare, Tribunalului Arad, mai arată sursa citată. AGERPRES