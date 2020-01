Călin Popescu Tăriceanu spune că a aflat din presă că este acuzat de abuz în serviciu

DIANA OROS

Călin Popescu Tăriceanu a fost audiat astăzi la Parchetul General, fiind citat într-un dosar pentru abuz în serviciu în legătură cu neaplicarea unei decizii de incompatibilitate cu privire la un senator.

"Din ceea ce a apărut în presă, pentru că practica scurgerii informaţiilor către presă este una obişnuită a Parchetului din România, am aflat că sunt acuzat de abuz în serviciu în legătură cu neaplicarea unei decizii de incompatibilitate cu privire la un senator. Nu preşedintele Senatului, care are un rol mai degrabă de reprezentare şi nu are funcţii executive, nu el este cel care decide dacă un senator îşi păstrează calitatea de membru al Senatului sau şi-o pierde. Acest lucru se face în mod riguros pe baza unei proceduri pe care am îndeplinit-o, pe baza Regulamentului Senatului, iar decizia se ia de plenul Senatului cu majoritatea membrilor săi. Până nu voi vedea dosarul, nu pot da mai multe detalii. Cred că aici este vorba de o confuzie, dacă nu chiar mai mult, de o necunoaştere a prevederilor legale de către cei de la Parchet. Merg la Parchet, am tot interesul să colaborez cu Justiţia pentru lămurirea acestor chestiuni", a afirmat Tăriceanu.

www.antena3.ro