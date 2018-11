Tăriceanu despre dosarul DNA: Nu are susţinere în acuzare, este făcut în alte scopuri

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat miercuri, după aproximativ o oră de lecturare a dosarului în care este acuzat de luare de mită, că acesta "nu are susţinere în acuzare şi este făcut pentru alte scopuri".



"După părerea mea, văzând ce am văzut până acum, e un dosar care nu are susţinere în acuzare şi este făcut pentru alte scopuri. (...) O mică parte, sunt de abia la jumătatea volumului I, 80 de pagini am citit până acum. La prima vedere, ceea ce vă pot spune este că sunt foarte multe referiri, aprecieri care nu au nicio legătură cu persoana mea. Rezultă de aici că dosarul este împănat cu lucruri care mai degrabă să impresioneze prin volum, decât prin conţinut şi, din ceea ce am citit până acum, nu rezultă niciun fel de element acuzator la adresa mea, dar aşa cum vă spuneam sunt de abia la începutul lecturii", a afirmat Tăriceanu.



El a adăugat că procurorii fac o acuzaţie în baza unei oferte care a fost transmisă de consultanţi străini, dar a susţinut că nu există un răspuns de acceptare şi nici vreun contract.



"Procurorii ce fac? Procurorii fac o acuzaţie în baza unei oferte, atenţie, nu contract în baza unei oferte care a fost transmisă de consultanţii străini. O ofertă în mod normal făcută trebuie să aibă un răspuns de acceptare fie din partea mea, fie din partea PNL. Nu există vreun răspuns de acceptare şi nici vreun contract pe suma pe care era făcută oferta. Iată unul din elementele pe care vi le pot spune, că din start nu se pot susţine (acuzaţiile - n.r.)", a spus Tăriceanu.



Preşedintele Senatului a menţionat că nu a văzut încă în dosar vreo referire la posibile interceptări, dar a văzut o comisie rogatorie cu Israelul.



"Nu am văzut încă (interceptări - n.r.), am văzut comisie rogatorie cu Israelul. La comisia rogatorie, din ce am văzut până acum, este chemat ca martor consultantul pe care l-am avut, Tal Silberstein, care este întrebat de contractul pe care l-a avut cu PNL-ul sau cu mine şi spune, chiar mi-am subliniat acest lucru, procurorul întreabă dacă e vorba de un contract de două milioane de dolari, aşa cum au susţinut procurorii, şi el spune: nu, nu-mi amintesc. Există probabil un contract, dar nu ştiu suma respectivă şi nu am încă datele celelalte care să-mi indice, pentru că eu nu mai am acces la informaţiile care sunt în momentul de faţă la PNL, ca să ştiu care a fost contractul şi ce valoare a avut. Ceea ce vă pot spune este însă că între PNL şi consultanţă a existat un contract şi că, contrar afirmaţiilor făcute de procurori, care spun că a fost un contract de formă, nu, nu a fost un contract de formă, PNL-ul a plătit pentru consultanţă şi a plătit sume foarte consistente", a explicat Tăriceanu.



El a precizat că o să vină şi cu avocatul său, în zilele următoare, pentru a studia dosarul.



"Am să vin şi cu avocatul, pentru că se pricepe mult mai bine şi trebuie să parcurgem toate volumele. Dacă există şi aşa ceva (denunţuri - n.r.), în fine, pot să existe, dar nu ştiu dacă acesta este elementul hotărâtor. Nu aş vrea să intru acum în detalii, o să trebuiască să studiez mai mult referatul, l-am luat în copie, celelalte documente nu le am în copie şi, după ce o să-l studiez bine, o să-l analizez, o să vă pot face câteva comentarii. Din acest moment, am o serie lungă de observaţii pe care deja le-am făcut şi care se referă la lipsa unor elemente concrete care să articuleze acuzaţia la adresa mea", a punctat preşedintele Senatului.



Dosarul, care are 73 volume, fiecare cuprinzând între 79 şi 349 de pagini, poate fi studiat de Tăriceanu înainte de a fi audiat de către senatorii jurişti. Aceştia urmează să întocmească un raport, care va fi înaintat Biroului permanent pentru a fi repartizat pe ordinea de zi a plenului.



DNA a cerut săptămâna trecută încuviinţarea începerii urmăririi penale pentru Tăriceanu. Procurorii susţin că acesta ar fi primit indirect, în perioada 2007 - 2008, pe vremea când era premier, foloase materiale de aproximativ 800.000 de dolari de la o firmă austriacă. AGERPRES