Tatăl Alexandrei: Să le fie rușine celor care îl acuză pe Cumpănașu că se folosește de necazul nostru

Nelu Măceșanu, tatăl adolescentei Alexandra, despre care se preupune că a fost ucisă de către suspect Gheorghe Dincă, în ziua de 25 iulie, a transmis, ieri, o scrisoare deschisă pentru a-l apăra pe vărul său, Alexandru Cumpănașu, după ce acesta din urmă a devenit, în ultimele zile, ținta atacurilor politice venite din mai multe zone, inclusive din partea lui Traian Băsescu. Părinții Alexandrei arată că nu au încredere în nimeni altcineva decât în vărul lor, pe care l-au mandatat să îi reprezinte atât în relațiile cu anchetatorii sau cu instituțiile statului, cât și în relația cu presa. Tatăl Alexandrei le transmite celor care îi atacă, în aceste zile, familia, că nu sunt creștini și să le fie rușine. Și nu doar Cumpănașu a devenit țintă, ci și avocatul familiei Melencu, Tonel Pop, care precizează că se încearcă îndepărtarea sa din acest dosar.

“Mă numesc Măceșanu Nelu, tatăl Alexandrei și am un mesaj pentru toți cei care îl atacă pe vărul meu: Îmi pare rău ca l-am amestecat pe Sandu (Alexandru Cumpănașu – n.red.) în toată nenoricirea noastră. (…) Noi am apelat la Sandu și la Iulian pentru a ne ajuta, nu ei s-au băgat peste noi. Cred că toți cei care îl atacă nu sunt oameni creștini și au interese ciudate sau nu au copii să înțeleagă prin ce trecem. (…) Sandu a făcut pentru noi mai mult decât orice politician sau instituție. Și eu și soția mea am văzut cum politicieni și alții îl critică pe Sandu pentru că este alături de noi. Așa cum face și cu mama Vica, așa a făcut și cu noi. Îmi pare rău, Sandule, că ți-am creat probleme și te-am amestecat, dar nu aveam încredere în nimeni altcineva”, arată tatăl Alexandrei, în scrisoarea deschisă prezentată ieri. Acesta adaugă că “I-am dat lui Sandu hârtie să ne reprezinte peste tot - la tribunal, la parchet, la poliție, la televiziune și ziare. Cine poate să spună că tot ce a facut el a fost pentru a se folosi de fetița noastra draga nu este omul lui Dummezeu și nu este creștin. Sandu ne-a întrebat despre tot ce a făcut în numele nostru și, dincolo de necazul prin care trecem care este un coșmar din care nu ne mai trezim, atacarea lui Sandu este lucrul care ne-a supărat și mai tare. (…) Cred că aceia care îl critică pentru că suferă lângă noi ar trebui să se ducă la biserica să se roage și să-și curețe răutatea și veninul. (…) O sa facem totul pentru a afla adevărul despre copilul nostru. Suntem creștini și nu avem răutate. Dar celor care vorbesc despre glorie sau imagine a lui Sandu pe seama necazului nostru le spunem atât: să le fie rușine.", se arată în scrisoare.

Atacurile s-au întețit după ce s-a cerut desecretizarea Raportului MAI

În ultimele zile, mai multe zone obscure ale presei, dar și anumiți oameni politici au încercat să acrediteze ideea că Alexandru Cumpănașu se folosește de tragedia prin care trece familia sa, pentru a-și face imagine. Ba, s-a mers până acolo încât s-a afirmat că Alexandru Cumpănașu folosește drama pentru a se înscrie în cursa prezidențială, lucru negat vehement de către acesta.

Cumpănașu a scris, ieri, pe pagina sa de Facebook, că politicieni “mai mult sau mai puțin expirați, jurnaliști aserviți unor procurori, procurori, agenți electorali etc, l-au atacat. “Am tratat cu calm toate aceste răbufniri ale unor oameni din sistem, pentru că știu de ce o fac: anchetele începute la STS, MAI, Parchet i-au băgat pe toți în draci. Cine știe ce va ieși la iveală la finalul anchetelor derulate ca urmare a plângerilor mele”, scrie acesta. Atacurile s-au întețit după ce, la sfârșitul săptămânii trecute, Cumpănașu a solicitat desecretizarea Raportului MAI, în care se regăsesc relatările făcute de polișistul care a vorbit cu Alexandra, de pe telefonul său privat, în ziua presupusei crime, convorbiri în care acreditează ideea că Alexandra a descris că vede o mașină gri parcată în curtea casei lui Gheorghe Dincă. Asta, în condițiile în care, în acel moment, mașina lui Dincă era parcată în centrul municipiului Caracal.

Băsescu, în corul celor care îi îin în brațe pe procurori

Unul dintre personajele care au găsit de cuviință să-l atace pe Alexandru Cumpănașu este Traian Băsescu. Acesta l-a acuzat că împrăștie suspiciuni despre anchetatorii care cercetează dispariția celor două fete și, mai mult, că “declarațiile lui Cumpănașu sunt menite de a se menține în atenția publicului”.

Băsescu nu s-a rezumat doar la atât și, într-o postare pe Facebook, l-a acuzat pe avocatul familiei Melencu, Tinel Pop, că este “infiltrat de interlopi în anchetă”. “Mă întreb ce justifică atitudinea de neîncredere în anchetatori transmisă sistematic populaţiei de dubiosul avocat Tonel Pop, care, având un istoric în relaţia cu interlopii din Caracal, a reuşit să se infiltreze în anchetă. Oare ce-l mână pe Tonel să afirme că anchetatorii plantează probe? Ce resorturi îl fac pe avocat să se comporte ca un impostor, publicând poze îmbrăcat în combinezonul anchetatorilor poliţiei? Impostorul nu are niciun fel de ruşine şi încearcă să lase impresia că el ştie cum trebuie condusă ancheta, în timp ce anchetatorii ori «plantează» probe, ori sunt nepricepuţi, ori vor să muşamalizeze adevărul, motiv pentru care nu ezită să-i atace pe anchetatorii profesionişti”, scrie Băsescu. Tonel Pop îl avertizează pe Traian Băsescu că are la dispoziție 24 de ore să retracteze afirmațiile făcute la adresa sa, în caz contrar, îl va acționa în judecată și îi va face plângere penală, pentru a-i da ocazia să dovedească veridicitatea afirmațiilor făcute.

Percheziția informatică, finalizată

În timp ce zonele obscure încearcă să denatureze, politic, tragedia de la Caracal, ancheta a fost suspendată, pentru că anchetatorii așteaptă eliberarea unui nou mandat de percheziție a curții și casei lui Gheorghe Dincă. În paralel, surse judiciare afirmă că a fost finalizată percheziția informatică a telefoanelor, cardurilor, stickurilor de memorie, a unul laptop și a aparatului foto ale suspectului. S-ar fi găsit, aici, mai multe convorbiri telefonice, iar în istoricul electronic apare că Dincă accesează frecvent conținut web cu caracter pornografic.

Cercetarea la fața locului va fi reluată, astăzi, anchetatorii urmând, conform acelorași surse, să treacă la spargerea bucăților de ciment din curte și chiar la dărâmarea unor pereți ale casei lui Dincă. Toată lumea așteaptă rezultatele analizelor genetice ale fragmentelor osoase găsite în pădure, despre care, în acest moment, există certitudinea că nu aparțin Luizei Melencu. Un alt detaliu asupra căruia anchetatorii ar trebui să se aplece cu maximă atenție este apelul pe care mama Alexandra l-a primit, pe data de 25 iulie 2019, în jurul orei 7.30, la o oră și jumătate după ce prima echipă de anchetatori a descins la “casa groazei”. De asemenea, mai mulți vecini ai lui Gheorghe Dincă urmează să fie audiați și să le fie prelevate amprente și probe genetice.

