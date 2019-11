Tatăl fetiţei ucise de olandez, audiat la Parchetul General: Să ne dea şi nouă ceva, că suntem săraci

Tatăl fetiţei de 11 ani, care a fost găsită moartă în luna septembrie pe un câmp din apropierea localităţii Gura Şuţii, în judeţul Dâmboviţa, a fost audiat vineri la Parchetul General, unde a anunţat că va cere despăgubiri de la familia olandezului suspectat că a ucis-o pe fată.

La ieşirea din sediul Parchetului General, tatăl fetiţei a fost întrebat de jurnalişti dacă va cere despăgubiri familiei din Olanda.

"Dacă se poate să ne dea şi nouă ceva, că, ştiţi şi dumneavoastră, suntem săraci. Nu avem şi noi la pomeni, la astea. Dacă e ceva, bine, dacă nu. (...) Noi nu cerem nicio sumă, ce o vrea legea. Ar fi bine să ne dea. (...) Are ceva bunuri. Are moştenitori, are o fată, are soţie", a spus tatăl.

În luna septembrie, Adriana Mihaela Fieraru, în vârstă de 11 ani, a fost găsită decedată pe un câmp din apropierea localităţii de domiciliu, Gura Şuţii, judeţul Dâmboviţa.

Principalul suspect în acest caz, olandezul Johannes Visscher, a reuşit să părăsească teritoriul României. Ulterior, el s-a sinucis, după ce a intrat intenţionat cu maşina într-un TIR.

La scurt timp, anchetatorii români au deschis un alt dosar pe numele lui Johannes Visscher, acesta fiind suspectat că a violat o altă fetiţă, în anul 2016, în Iaşi.

Olandezul era cunoscut în ţara sa că mai săvârşise infracţiuni de natură sexuală şi fapte de violenţă.