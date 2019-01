Toader: A scăzut starea generală de recidivă şi numărul celor care revin în penitenciar

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri că, potrivit statisticii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, a scăzut starea generală de recidivă, dar şi numărul condamnaţilor care au beneficiat de liberare condiţionată şi al celor care revin în detenţie.



"Statistica primită de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor ne arată următoarele lucruri. În primul rând, o scădere a populaţiei penitenciare. În al doilea rând, o scădere a numărului celor condamnaţi care au beneficiat de liberare condiţionată. În al treilea rând, o scădere a numărului celor care revin în penitenciare după ce au beneficiat de liberarea condiţionată. În al patrulea rând, o scădere generală a stării de recidivă. Am statistica la mine. O găsiţi pe pagina de internet a ANP. Am să dau câteva exemple. În anul 2014, au fost liberaţi condiţionat 11.392 de condamnaţi. În anul 2018, au fost liberaţi condiţionat 8.859 de deţinuţi. Deci, de la 11.392 la 8.859. Numărul celor care revin în penitenciar, după liberare condiţionată, este în scădere. Dacă luăm comparativ acelaşi an, 2014, observăm că au revenit în penitenciar 3.598 de deţinuţi liberaţi condiţionat, faţă de anul 2018, când au revenit în penitenciar 448 de liberaţi condiţionat. Din totalul celor care, într-un fel sau altul, au beneficiat de prevederile Legii privind recursul compensatoriu, statistica oficială a ANP arată că 5,02% au revenit în penitenciar", a spus Toader în cadrul unei declaraţii de presă susţinută la Ministerul Justiţiei. AGERPRES