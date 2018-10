Toader: Am găsit la Ministerul Justiţiei o judecătoare care avea 17 ani de detaşare

Ministrul Tudorel Toader a declarat, luni seară, că a găsit la Ministerul Justiţiei, atunci când a preluat acest portofoliu, o judecătoare care avea 17 ani de detaşare în instituţie, iar aceasta i-a spus că "nici nu mai ştia să judece".



"Când am venit ministru al Justiţiei, anul trecut, aveam mulţi judecători şi procurori detaşaţi la Ministerul Justiţiei. Oameni minunaţi, pe unii îi cunoşteam, făcuseră Facultatea de Drept la Iaşi, aveau funcţii în Ministerul Justiţiei, mulţi dintre ei depăşiseră cu mult cei şase ani maxim pentru detaşare, alţii erau sub condiţiile legale pentru a fi la Ministerul Justiţiei. Era o domnişoară judecător care venea de la Judecătorie şi avea salariul la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. O altă doamnă judecător avea 17 ani de detaşare, deşi legea spunea şase ani. I-am adunat pe toţi, le-am apreciat pegătirea profesională pe care o aveau, le-am spus că statul are nevoie de procurori şi judecători foarte bine pregătiţi cum erau dânşii şi, prin urmare, le încetez detaşarea, să se ducă fiecare la locul lui de unde a venit. O doamnă judecător, respectabilă de altfel, zice: 'domnule ministru, eu de 17 ani sunt detaşată şi nici nu mai ştiu să judec. Zic: 'vine vacanţa judecătorească, vă antrenaţi şi intraţi în ritmul actului de justiţie'", a spus Tudorel Toader la Antena 3.



Toader a explicat că o deficienţă a Ministerului Public este numărul mare de procurori detaşaţi sau delegaţi la alte parchete.



"O deficienţă a Ministerului Public este şi aceea că avem mulţi procurori detaşaţi sau delegaţi. Ei sunt titulari la o anumită unitate de parchet şi cel care este abilitat să facă delegarea, detaşarea, îl mută în altă parte, dar de regulă la o instanţă sau parchet de rang superior. În ordonanţa de urgenţă de astăzi este un articol care spune că procurorii care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe îşi desfăşoară activitatea în alte parchete decât unde sunt titulari vor rămâne în funcţie în cadrul acelui parchet numai dacă îndeplinesc condiţiile din lege", a precizat ministrul.



Întrebat dacă este o "sfidare" numirea Laurei Kovesi în funcţia de consilier la Parchetul General, Tudorel Toader a spus: "Fără să vă contrazic, o să vă dau un exemplu. Spuneţi că acest fapt este o sfidare. Eu nu vă contrazic, dar domnul Lazăr sau altcineva poate să spună că este o chestiune normală, că valorifică bogatele experienţe pe care le-a dobândit în managementul parchetelor de rang înalt (...). Pentru procurorii de la DNA şi DIICOT se prevăd nişte condiţii: vechime în profesie, să nu fi fost sancţionaţi disciplinar, să aibă o bună conduită, să aibă o pregătire profesională. La procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu era prevăzut decât criteriul vechimii în muncă. Prin ordonanţa de urgenţă am introdus un alineat nou, în care spunem că, pentru a fi numiţi în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurorii trebuie să nu fi fost sancţionaţi disciplinar, să aibă o bună pregătire profesională, o conduită morală ireproşabilă şi gradul profesional egal cu cel corespunzător cu al parchetului de pe lângă curtea de apel. Dacă (Laura Kovesi - n.r.) are gradul de tribunal, nu poate să rămână la PÎCCJ, pentru simplul motiv că ar sări de la tribunal la PÎCCJ, peste curtea de apel. Am vorbit şi cu procurorul general. Sunt mulţi procurori delegaţi şi detaşaţi în sistem şi prin unele din aceste modificări încercăm să realizăm o ierarhizare profesională şi funcţională a lor". AGERPRES