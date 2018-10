Toader: Astăzi nu plec de la Ministerul Justiţiei până nu ofer toate răspunsurile

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat că nu va pleca marţi de la minister până nu va oferi toate răspunsurile în legătură cu dosarul de candidatură al procurorului general Augustin Lazăr.



"Astăzi nu plec de la Ministerul Justiţiei până nu ofer toate răspunsurile. Fac din nou un apel la dumneavoastră, probabil nu puteţi să-l respectaţi întru totul, de informare corectă a opiniei publice. Sigur nu am să mă refer la speculaţiile pe care le-aţi făcut de ce şi-a luat ministrul 4-5 zile de concediu. Dar nici nu pot să răspund la toate afirmaţiile din spaţiul public, pentru că, pur şi simplu, unii se bagă în vorbă. O anumită persoană explica ieri cum este cu mapa profesională. Păi, eu am vorbit tot timpul de dosarul de candidatură, nu de mapa profesională (...). Astăzi nu plec de la minister până nu răspund la toate întrebările", a afirmat Toader la sediul Ministerului Justiţiei.



Luni, Tudorel Toader a reiterat într-o postare pe Facebook că nu renunţă la procedura de revocare a procurorului general, Augustin Lazăr.



"Nu renunţ la procedura de revocare a actualului procuror general. Este de observat şi abordarea diferită de la Palatul Cotroceni - cererea de revocare 'nu este oportună politic/nu este oportună', spre deosebire de cererea de revocare 'este inadecvată' !!!", a scris Tudorel Toader.



De asemenea, el a anunţat că va publica, marţi, procedura şi graficul de numire, precum şi dosarul de candidatură al procurorului general.



"Mâine voi prezenta procedura şi graficul de numire a celui care ocupă postul de procuror general. Mâine voi face public şi conţinutul dosarului de candidatură. Pentru a observa eventualele neconcordanţe, preferabil ar fi să cunoaştem şi conţinutul dosarului pe baza căruia a fost aprobat şi semnat decretul de învestitură. În mod normal, dosarele de la MJ, CSM şi Cotroceni trebuie să aibă un conţinut identic!", a precizat, luni, Tudorel Toader.



Săptămâna trecută, ministrul Justiţiei a declanşat procedura de revocare din funcţie a procurorului general, Augustin Lazăr.



În raportul privind activitatea managerială a procurorului general se precizează că preşedintele Klaus Iohannis nu ar fi verificat regularitatea procedurii de numire a lui Augustin Lazăr, propunerea fiind făcută de ministrul Justiţiei de la acea dată cu nerespectarea prevederilor legale.



"Nu cunoaştem dacă motivul acestei scăpări are vreo legătură cu faptul că în dosarul de candidatură al actualului procuror general era tocmai o rezoluţie de clasare care privea preşedintele României în funcţie", se menţionează în raport.



CSM susţine că în dosarul de candidatură al lui Lazăr nu există o rezoluţie de clasare ce îl viza pe Iohannis.



Augustin Lazăr a solicitat Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul CSM să i se elibereze o copie a "rezoluţiei de clasare care privea preşedintele României în funcţie", document ce s-ar fi aflat la dosarul din 2016 cu propunerea de numire a sa în funcţie.



"Urmare a adresei dumneavoastră (...), vă aducem la cunoştinţă că în urma verificării documentaţiei ataşate la lucrarea noastră (...) (având ca obiect avizarea propunerii ministrului Justiţiei de numire în funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a domnului Augustin Lazăr, procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia), nu a fost identificat niciun document cu obiectul invocat în solicitarea dumneavoastră", se arată în documentul transmis de CSM lui Augustin Lazăr. AGERPRES