Toader: Când va veni vremea, voi face avocatură de penal

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri că s-a făcut notar deoarece este un drept conferit de lege, însă "când va veni vremea", va face avocatură de penal.



Prezent la sediul CSM, Toader a fost întrebat de jurnalişti dacă ia în calcul ca, din toamna acestui an, să fie notar şi să redacteze acte notariale la Iaşi.



"Sunt avocat. Am 16 ani de avocatură. De ce m-am făcut notar? Pentru că este un drept conferit de lege fără nicio marjă de apreciere (...). Este greu de presupus că mă veţi vedea stând în cabinet şi redactând acte notariale. Structura mea profesională este în zona dreptului penal, avocatură am făcut numai în penal şi, când va veni vremea, ăsta e răspunsul, voi face avocatură de penal (...) Ştiţi că sunt suspendat cât sunt ministru. Bună întrebare (...). Fiul mai mare nu este notar în Iaşi, este notar într-o comună, undeva pe lângă Iaşi, asociat cu preşedintele Camerei Notarilor Publici din Iaşi. Este un cabinet la care activitatea notarială merge de la bine spre foarte bine", a spus ministrul Justiţiei.



Tudorel Toader a fost întrebat dacă îi este teamă de dosarul deschis la Parchetul General în legătură cu dobândirea funcţiei de de notar.



"Cel cu notarii sigur că mă priveşte şi nu aş vrea să vorbesc prea mult. Dar subiectele juridice se transformă în dezbateri politice. Cineva făcea o comparaţie şi zicea: 'Domne, este o problemă, că trebuia un termen de un an de zile pentru formularea opţiunii'. Legea privind judecătorii de la Înalta Curte prevede un termen de un an de zile de la pensionare pentru opţiune. Legea Curţii Constituţionale, cum a fost modificată în 2018, nu prevede un astfel de termen. În al doilea rând, este o chestiune prevăzută de lege, un drept prevăzut de lege, care nu presupune nicio marjă de apreciere din partea cuiva. Ai un drept şi atât. Titularul, beneficiarul dreptului poate să solicite sau nu valorificarea respectivului drept, restul sunt discuţii", a mai spus Toader.



Parchetul General a a deschis un dosar penal în care verifică dacă ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a procedat corect atunci când a cerut Uniunii Notarilor Publici să propună numirea sa în funcţia de notar public. AGERPRES