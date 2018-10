Toader, despre afirmaţiile lui Iohannis privind şefia DNA: Întâi te documentezi, apoi exprimi soluţia

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a criticat declaraţiile preşedintelui Klaus Iohannis privind propunerea Adinei Florea la şefia DNA, susţinând că "logica" firească este ca mai întâi să te documentezi şi apoi să prezinţi decizia finală.



"În legătură cu candidata la şefia DNA, eu aş face o precizare prealabilă: să facem deosebirea dintre declaraţiile politice, declaraţii chiar electorale şi cele cu un conţinut riguros juridic. Acum, cu privire la desemnarea procurorului-şef la DNA, discutăm despre oportunitate, discutăm despre legalitate. Oportunitatea numirii sau propunerii unui procuror sau altuia pentru competenţele manageriale pe care le are, oportunitatea şi competenţele (...) sunt stabilite prin art. 132 din Constituţie şi clarificate prin decizia recentă a Curţii Constituţionale. Legalitatea este o obligaţie generală, este scrisă chiar în art. 1 din Constituţie, unde se spune că respectarea legii şi a Constituţiei este obligatorie", a spus Tudorel Toader, joi seara, la Antena 3, întrebat cu privire la recentele afirmaţii ale preşedintelui Iohannis privind propunerea pentru şefia DNA.



El a făcut referire la o recentă decizie a Curţii Constituţionale a României care "a partajat" competenţele ministrului Justiţiei şi pe cele ale şefului statului în procesul de desemnare a unui procuror de rang înalt.



"Ce aş putea adăuga la spusele domnului preşedinte. Faptul că procedura de la CSM, unde se obţine acel aviz consultativ, nu se poate opri la nivelul CSM, pentru că acest organism colectiv dă un aviz consultativ, aviz care îl va ajuta pe preşedinte să înţeleagă dacă cel propus candidat la şefia DNA întruneşte cerinţe legale, pe de o parte, întruneşte abilităţile manageriale pentru a fi numit în funcţie. Vă mărturisesc că nu am ascultat chiar cuvânt cu cuvânt declaraţia domnului preşedinte, dar mi-a atras atenţia următorul lucru: întâi a spus că nu o va numi, pentru că ar însemna un regres în lupta anticorupţie, după care a spus că va veni acasă şi va studia documentele. Eu credeam, în logica mea, că ordinea este exact inversă. Adică, întâi te documentezi, întâi studiezi şi după aceea îţi exprimi verbal sau în scris opinia cu privire la soluţia pe care o vei adopta. (...) Convingerea mea este că îşi va aminti de recenta decizie a Curţii Constituţionale care a partajat competenţele ministrului Justiţiei, pe de o parte, preşedintelui republicii, pe de altă parte, în desemnarea procurorului de rang înalt", a susţinut ministrul Justiţiei.



Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Bruxelles, că România nu poate să facă paşi înapoi în lupta anticorupţie, punctând că în fruntea DNA trebuie să fie o persoană hotărâtă "să îşi asume această luptă dificilă".



"România nu poate să facă paşi înapoi în lupta anticorupţie, este inadmisibil şi nu voi accepta niciodată aşa ceva. Ne dorim, îmi doresc o luptă anticorupţie serioasă. Pentru asta, DNA are nevoie în frunte de o persoană independentă, o persoană hotărâtă să îşi asume această luptă dificilă, grea, dar o luptă dreaptă. Nu este posibil să facem paşi înapoi în lupta anticorupţie, unde România ajunsese să fie dată exemplu pozitiv", a afirmat Iohannis la Bruxelles, întrebat de jurnalişti despre propunerea făcută de ministrul Justiţiei privind numirea Adinei Florea în funcţia de procuror-şef al DNA.



Şeful statului a adăugat că şi în acest caz "apar, de asemenea, probleme grave în felul cum se aplică procedurile".



"Avem un aviz negativ de la CSM, aviz care conţine câteva lucruri care trebuie să ne dea foarte mult de gândit. Chestiunea mă preocupă şi voi face declaraţii pe această chestiune când ne întoarcem în ţară. Până atunci, am solicitat departamentului de resort să verifice legalitatea acestei propuneri, după care putem să vorbim mai mult. Nu voi accepta nimic ce reprezintă un pas înapoi în lupta anticorupţie din România", a mai afirmat Iohannis.



Fiind întrebat dacă numirea Adinei Florea la şefia DNA ar reprezenta un pas în spate în lupta anticorupţie şi dacă o cunoaşte sau dacă a discutat cu aceasta, şeful statului a spus: "Nu cunosc persoana, nici nu cred că este nevoie acum să cunosc persoana, voi studia documentele înaintate pentru nominalizare, după care o să vorbim acasă mai multe".



Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat luni că i-a transmis preşedintelui Klaus Iohannis propunerea de numire a Adinei Florea în funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.



Pe 8 octombrie, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ propunerea ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, de numire a Adinei Florea ca procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.



Funcţia de procuror-şef al DNA a devenit vacantă după ce Laura Codruţa Kovesi a fost revocată. AGERPRES