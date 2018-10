Toader: Eu nu am mers la Comisia de la Veneţia pentru a solicita şi a lua aprobare

Lucian Alecu

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a afirmat luni, la finalul şedinţei de Guvern, că nu a fost la Comisia de la Veneţia "pentru a solicita şi a lua aprobare".



Declaraţia a fost făcută de Toader după ce Cabinetul Dăncilă a adoptat ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul Justiţiei.



Toader a explicat că ordonanţa aprobată de Guvern a fost făcută pentru corelarea celor trei legi ale Justiţiei cu solicitările Comisiei de la Veneţia şi cu solicitările scrise ale Consiliului Superior al Magistraturii.



"Eu nu am mers la Comisia de la Veneţia (...) pentru a negocia, cum am auzit în spaţiul public, soluţiile. (...) Nu am mers la sediul Comisiei de la Veneţia nici pentru a solicita şi a lua aprobare", a afirmat Toader.



Ministrul Justiţiei a evidenţiat, totodată, că nu a fost la Comisia de la Veneţia "pe cont propriu, fără o prealabilă dezbatere cu decidenţii din ţară" . AGERPRES