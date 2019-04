Toader îi răspunde lui Cuc: La MJ nu figurează un proiect trimis spre avizare referitor la „ordonanţa pe achiziţii”

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a afirmat marţi că la MJ nu figurează un proiect trimis spre avizare referitor la "ordonanţa pe achiziţii".



Precizările vin în contextul în care ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a anunţat că a primit de la Ministerul Justiţiei 17 pagini de observaţii privind ordonanţa pe achiziţii.



"MJ avizează, sub aspectele de legalitate, proiectele de acte normative iniţiate de către alte ministere. MJ nu iniţiază şi nu elaborează proiecte de acte normative în locul altor ministere. În evidenţele MJ nu figurează un proiect trimis spre avizare conform dispoziţiilor art. 20 alin. (7) din HG 561/2009, referitor la 'ordonanţa pe achiziţii'", a scris Tudorel Toader pe Facebook.



Potrivit acestuia, în faza prealabilă, de consultare interinstituţională, Ministerul Justiţiei a transmis o serie de propuneri şi observaţii referitoare la un proiect de OUG pentru modificarea şi completarea unor acte normative, printre care şi legislaţia din domeniul achiziţiilor publice.



"Prin adresa MJ nu a fost solicitat avizul CSAT, s-a făcut referire la analizarea oportunităţii solicitării acestuia, în condiţiile în care se punea în discuţie posibilitatea construirii unor obiective militare", a spus Toader.



Mai mult, a arătat acesta, luând în considerare intervenţiile asupra unor acte normative care transpun directive ale Uniunii Europene (art. II - V din proiect), în temeiul art. 2 pct. 37 din HG 16/2017, a fost menţionată necesitatea obţinerii avizului Ministerului Afacerilor Externe şi al ministrului delegat pentru Afaceri Europene.



La sfârşitul săptămânii trecute, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat, la Târgu Jiu, că a primit de la Ministerul Justiţiei 17 pagini de observaţii privind ordonanţa pe achiziţii, printre recomandări fiind şi cea de obţinere a unui aviz de la Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT).



"Am lansat acea ordonanţă pe achiziţii, dar, din păcate, am undeva la 17 pagini de observaţii de la Ministerul Justiţiei. Aceste observaţii de la Ministerul Justiţiei au blocat ordonanţa. Aşteptăm să avem o discuţie cu noul ministru pe care sper să îl avem la Justiţie şi să revenim asupra ordonanţei pentru că, la un moment dat, pe această ordonanţă am avut cinci avizatori - ministrul Transporturilor, ANAP, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei, iar Ministerul Justiţiei ne-a introdus suplimentar încă şase avizatori, printre care ne-a solicitat să luăm aviz inclusiv de la CSAT, ceea ce este, dacă mă întrebaţi pe mine, o aberaţie, fiindcă noi facem autostrăzi, drumuri, noi vrem să simplificăm legislaţia, nu facem drumuri militare ca să mergem să cerem avizul de la CSAT. (...) Doamna prim-ministru a reuşit să deblocheze acest lucru (avizarea interministerială - n.r.), mai puţin vedem că avem aceste observaţii eterne, care practic nu ştiu decât să blocheze", a spus Răzvan Cuc. AGERPRES