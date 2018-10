Toader: Instanţa de contencios nu poate cerceta raportul de drept constituţional dintre Ministerul Justiţiei şi preşedinte

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, precizează vineri, citând o decizie a Curţii Constituţionale a României, că instanţa de contencios administrativ nu poate cerceta raportul de drept constituţional dintre ministrul Justiţiei şi preşedintele României.



Tudorel Toader a publicat, pe pagina sa de Facebook, un extras dintr-o decizie a CCR din 30 mai privind cererea de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre ministrul Justiţiei, pe de o parte, şi preşedintele României, pe de altă parte, conflict determinat de refuzul şefului statului de a da curs cererii de revocare a fostei şefe DNA Laura Codruţa Kovesi, prin care ministrul doreşte să aducă "necesarele distincţii dintre contenciosul constituţional şi contenciosul administrativ".



Precizarea ministrului vine după ce în spaţiul public au apărut informaţii potrivit cărora procurorul general, Augustin Lazăr, ar putea ataca în instanţă decizia de revocare a sa din funcţie.



Ministrul Justiţiei face referire la punctul 71 din decizie, în care se precizează că instanţa de contencios administrativ nu poate cerceta raportul de drept constituţional dintre ministrul Justiţiei şi preşedintele României din moment ce, între cele două autorităţi, în problema dată, nu se stabilesc raporturi de drept administrativ, ci de drept constituţional.



"Astfel, având în vedere întinderea competenţei sale funcţionale şi materiale, instanţa de contencios administrativ nu are competenţa de a interpreta şi aplica normele constituţionale şi, prin urmare, de a soluţiona raporturi pure de drept constituţional, respectiv situaţii în care sunt incidente numai norme constituţionale. Instanţa de contencios administrativ are competenţa de a verifica numai conformitatea actului administrativ cu legea şi nu cu Constituţia; astfel, acestea efectuează un control de legalitate stricto sensu, şi nu de constituţionalitate", potrivit punctului 71 din decizia Curţii.



La punctul 73 din acceaşi decizie se arată că "cele două autorităţi vor aplica decizia Curţii Constituţionale, iar controlul aplicării şi respectării hotărârii de către acestea nu va reveni instanţei de contencios administrativ, ci tot celei constituţionale".



La punctul 74 din decizia CCR, se precizează că, prin urmare, astfel fiind stabilită competenţa instanţei constituţionale, rezultă că numai aceasta are competenţa de a soluţiona raporturi pure de drept constituţional şi, în consecinţă, de a decide cu privire la întinderea atribuţiilor constituţionale ale celor două autorităţi publice de rang constituţional; de aceea, în această ecuaţie, competenţa instanţelor de contencios administrativ este exclusă.



"În aceste condiţii, sancţiunea greşitei aprecieri a întinderii competenţei, prevăzute de Constituţie, a unei autorităţi publice de rang constituţional, obiectivizată în acte/fapte concrete, ce se subsumează unui raport de drept constituţional, este, în mod firesc, una de drept constituţional, distinctă de cea administrativă, respectiv constatarea existenţei unui conflict juridic de natură constituţională de către Curtea Constituţională, cu consecinţa revenirii la starea de constituţionalitate", se menţionează în decizia CCR, citată de ministru.



Ministrul Tudorel Toader a anunţat miercuri că declanşează procedura de revocare din funcţie a procurorului general al României, Augustin Lazăr.



Secţia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii urmează să discute pe 13 noiembrie solicitarea ministrului Justiţiei de avizare a revocării din funcţie a procurorului general. Avizul motivat va fi înaintat Ministerului Justiţiei la data de 21 noiembrie.



Potrivit legii, ministrul Justiţiei poate cere revocarea din funcţie a şefului Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia pentru procurori a CSM dă un aviz consultativ, iar decizia o ia şeful statului. AGERPRES