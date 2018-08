Sunt două protocoale diferite înregistrate la MP în 8 decembrie 2016

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, şi-a exprimat "o nedumerire personală", într-o conferinţă de presă, referitor la faptul că la Parchetul General au fost înregistrate, în 2016, în aceeaşi zi, două protocoale de colaborare cu SRI, care au conţinuturi şi numere de articole diferite.

"S-a vorbit - şi dânsul (procurorul general - n.r.), în conferinţa de ieri, am vorbit şi eu în această documentare - de protocolul din decembrie 2016. Mai exact, înregistrat la Ministerul Public pe data de 8 decembrie 2016. Am vorbit despre protocolul, la singular, din decembrie 2016. Numai că, în aceeaşi dată, la Ministerul Public, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, apar două protocoale, în aceeaşi zi, sub numere diferite, având conţinuturi diferite, având şi număr de articole diferite. În corespondenţa oficială primită de la Parchet se face referire la protocolul din data de ..., numărul din data de ..., fără precizarea că au fost şi sunt două protocoale din aceeaşi dată cu numere şi conţinuturi diferite", a susţinut ministrul Justiţiei, precizând că aceste lucruri urmează a fi clarificate. AGERPRES