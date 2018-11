Toni Neacșu, despre decizia CCR privind completele de cinci judecători: „Sintagma "completele mortii" e acum mai mult decat o metafora"

Reacție extrem de dură a avocatului Toni Neacșu după decizia CCR privind completele de cinci judecători.

"Conflictul exista din 1 februarie 2014 si se intinde si in prezent, prin refuzul ICCJ de a aplica art. 32 din Legea 304/2004. Nu stim inca ce se intampla cu efectele produse deja de acest conflict juridic de natura constitutionala, respectiv cu hotararile judecatoresti definitive pronuntate de ICCJ in compunerea nelegala a completelor de 5. Cine mai e in termen poate introduce contestatia in anulare. Dar ceilalti? Vom vedea din motivare. Oricum, CCR a decis indiscutabil ca toate completele de 5 in materie penala de la ICCJ au functionat in afara legii incepand cu 1.02.2014. E prima oara cand se demonstreaza ca justitia facuta de ICCJ in completele de 5 a fost una in dispretul legii si a Constitutiei. Sintagma "completele mortii" e acum mai mult decat o metafora", scrie Toni Neacșu pe Facebook.