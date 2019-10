Trei bărbaţi din Brăila, reţinuţi pentru trafic de droguri de mare risc

Trei bărbaţi din Brăila au fost reţinuţi pentru 24 de ore pentru trafic şi consum de droguri de mare risc, în urma a şapte percheziţii domiciliare efectuate de poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Galaţi, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., potrivit unui comunicat de presă remis de B.C.C.O. Galaţi.



Poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Galaţi au efectuat şapte percheziţii domiciliare, pe raza municipiului Brăila, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trafic şi consum de droguri de mare risc.



În urma acestor activităţi au fost găsite şi ridicate 17 doze de cocaină, în greutate totală de 13,7 grame, un grinder metalic ce conţinea substanţe vegetale mărunţite, cu aspect de muguri, 10.500 de euro, 12.500 de lei şi 300 de franci elveţieni, precum şi 10 telefoane mobile.



Din cercetări au rezultat indicii că, începând cu luna noiembrie 2018, trei bărbaţi, cu vârste cuprinse între 33 şi 46 de ani, toţi din municipiul Brăila, au constituit un grup infracţional care avea ca activitate traficul şi consumul de droguri de mare risc, respectiv cocaină, pe raza municipiilor Galaţi şi Brăila.



Cei trei au fost reţinuţi, pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore, urmând ca, în cursul zilei de miercuri, să fie prezentaţi instanţei cu propunere de arestare preventivă.



Acţiunea a beneficiat de sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale şi S.A.S. din cadrul I.P.J. Brăila, iar la activităţi au participat jandarmi din Galaţi şi Brăila.

AGERPRES