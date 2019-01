Tudorel Toader: 85% din infrastructura IT existentă în instanţe va fi înlocuită

Circa 85% din infrastructura IT existentă în instanţele din ţară va fi înlocuită, prin implementarea la nivel naţional a proiectului "Dosarul electronic", a anunţat ministrul Justiţiei, Tudorel Toader.



"Ministerul Justiţiei a semnat contractul pentru achiziţia de echipamente IT şi programe informatice, în cadrul Proiectului de 'Îmbunătăţire a Serviciilor Judiciare' finanţat de Banca Mondială prin Acordul de Împrumut 8695-RO. Implementarea contractului va începe în luna ianuarie 2019, iar beneficiarii achiziţiei sunt toate instanţele din România, respectiv curţile de apel, tribunalele şi judecătoriile", a scris ministrul, marţi, pe Facebook.



Prin acest contract se achiziţionează 6.986 computere şi 976 scannere de documente.



"Infrastructura hardware a instanţelor la nivel naţional va fi îmbunătăţită semnificativ, deoarece aproximativ 85% din infrastructura IT existentă va fi înlocuită, cea actuală fiind depăşită moral şi fizic ca urmare a utilizării acesteia în ultimii 10-12 ani", a explicat Toader.



Potrivit acestuia, se vor crea condiţii îmbunătăţite de lucru pentru grefieri şi judecători în activitatea de zi cu zi la nivelul instanţelor, deoarece computerele beneficiază de tehnologie modernă, sunt fiabile şi rapide.



"În plus, securitatea informatică va fi sporită deoarece noile sisteme de operare ale computerelor vor înlocui pe cele în uz - Windows XP, care, la acest moment, reprezintă un risc de securitate cibernetică ridicat din cauza expirării perioadei de suport din partea producătorului", a adăugat ministrul.



Echipamentele care vor fi achiziţionate - scannere şi computere - vor facilita extinderea la nivel naţional a dosarului electronic (InfoDosar - versiunea dezvoltată şi pilotată anterior) şi totodată vor asigura funcţionarea sigură şi fiabilă a actualului sistem ECRIS, până la punerea în producţie a noii versiuni a acestuia.



"Ulterior, dosarul electronic va fi integrat din punct de vedere informatic şi în noua versiune a sistemului ECRIS, care va fi dezvoltată în cadrul unui proiect distinct finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, demarat de către Ministerul Justiţiei în noiembrie 2017", a completat ministrul Justiţiei. AGERPRES