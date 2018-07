Tudorel Toader are dosar pentru abuz în serviciu; a fost declanşată urmărirea penală in rem

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, are un dosar penal pentru abuz în serviciu şi restricţionarea dreptului de reprezentare sindicală în care a fost declanşată urmărirea penală in rem, potrivit unui comunicat al Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (FSANP).



"Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor informează că un dosar penal referitor la abuz în serviciu şi restricţionarea dreptului de reprezentare sindicală pe numele ministrului Tudorel Toader se află deja în lucru la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, fiind declanşată urmărirea penală in rem. În cursul acestei săptămâni, reprezentanţii părţii vătămate - Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor au fost audiaţi, făptuitorul Tudorel Toader urmând a fi chemat în perioada următoare pentru a fi chestionat în legătură cu acuzaţiile de abuz în serviciu şi de restricţionare a dreptului de reprezentare sindicală", se arată în comunicat.



FSANP a anunţat, totodată, că susţine protestele declanşate de către consilierii de probaţiune pe fondul lipsei de "soluţii concrete şi asumate" pentru rezolvarea unor probleme legate de "deficitul de personal, calitatea precară a condiţiilor de muncă şi discriminări salariale".



"Tergiversarea rezolvării acestor probleme subminează sistemul de justiţie în ansamblu, practic fiecare componentă fiind afectată de o abordare similară din partea ministrului Justiţiei, domnul Tudorel Toader, şi a interpuşilor domniei sale la conducerea serviciilor de probaţiune şi penitenciare subordonate. Nici sistemul de probaţiune şi nici cel penitenciar nu pot funcţiona eficient în condiţiile unui deficit sever de personal raportat la numărul şi complexitatea cazurilor gestionate, dar şi a volumului în creştere al activităţilor presupuse de asigurarea supravegherii pe durata executării unor sancţiuni penale, în libertate sau în detenţie", menţionează FSANP.



Conform sursei citate, calitatea "precară" a condiţiilor de muncă pentru cei aproape 550 de consilieri de probaţiune rămâne o problemă nerezolvată, situaţia fiind similară în sistemul penitenciar unde, în pofida promisiunilor repetate, lipsesc "un plan multianual de investiţii şi o reglementare privind standardele minime de lucru".



"Discriminările salariale şi calculul eronat al unor drepturi salariale par a fi o constantă instituţională la nivelul Ministerului Justiţiei şi a instituţiilor subordonate, interpretarea legilor fiind de foarte multe ori arbitrară, iar rezolvarea problemelor de această natură fiind posibilă, în lipsa unui dialog real, doar în instanţă", se mai arată în comunicat.



FSANP anunţa pe 31 mai că a formulat o plângere penală împotriva ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu şi încălcare a dreptului de reprezentare sindicală, fapte pedepsite cu până la 7 ani de închisoare.



Organizaţia preciza că plângerea a fost depusă la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ca urmare a refuzului lui Tudorel Toader de a permite participarea reprezentanţilor sindicali la negocieri.



"În data de 24 mai 2018, Tudorel Toader a refuzat în mod abuziv participarea reprezentanţilor FSANP la întrevederea ce a avut loc la sediul Ministerului Justiţiei pentru dezbaterea unor acte normative de interes, limitând astfel exercitarea atribuţiilor de reprezentare şi a mandatului acestora în vederea apărării şi promovării drepturilor şi intereselor profesionale ale membrilor de sindicat. Deşi, în perioada mai 2017 - mai 2018, au fost mai multe runde de negocieri şi mai multe întâlniri oficiale între Tudorel Toader şi reprezentanţii FSANP, ministrul şi-a permis, încă o dată, să dezinformeze cu intenţie opinia publică şi mass-media invocând o aşa-zisă lipsă de calitate a organizaţiei sindicale care a cerut insistent demiterea acestuia pentru incompetenţă şi subminarea sistemului penitenciar", susţinea atunci FSANP.



Federaţia menţiona că Tudorel Toader cunoştea faptul organizaţia sindicală este reprezentativă la nivelul sistemului penitenciar. AGERPRES