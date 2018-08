Tudorel Toader, despre afirmaţiile procurorului general: Fiecare se exprimă după cum îi dictează limitele de înţelegere

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a evitat, luni, să comenteze afirmaţiile procurorului general, Augustin Lazăr, referitoare la corespondenţa purtată cu Ministerul Justiţiei pe tema protocoalelor, spunând doar că fiecare se exprimă în funcţie de propriile "limite de înţelegere".



"Se numeşte libertate de exprimare, iar fiecare se exprimă după cum îi dictează limitele de înţelegere, ca să nu vorbesc de altele", a declarat Toader la ieşirea din sediul Ministerului Justiţiei.



El i-a asigurat pe jurnalişti că va face mai multe precizări pe această temă în cadrul unei conferinţe de presă, anunţată pentru ziua de marţi.



Luni, procurorul general a anunţat într-o declaraţie de presă că pe data de 9 mai, după ce au fost puse la dispoziţia Ministerului Justiţiei mai multe documente de cooperare instituţională, MJ a replicat că nu are atribuţia legală de a le analiza şi emite un punct de vedere.



"Domnul ministru al Justiţiei comunică în 9.05.2018 Consiliului Superior al Magistraturii: 'Vă comunicăm că Ministerul Justiţiei, în calitate de organ al administraţiei publice centrale, nu are atribuţia legală de a analiza şi de a emite un punct de vedere referitor la conţinutul şi efectele unui protocol încheiat între alte instituţii publice''. A fost absolut surprinzător când am văzut că sâmbătă era deja un alt punct de vedere, care era adaptat noii situaţii ivite", a declarat Augustin Lazăr. AGERPRES