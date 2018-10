Tudorel Toader cere REVOCAREA lui Augustin Lazăr din funcţia de procuror general al României

Lucian Alecu

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat miercuri că va declanşa procedura de revocare din funcţie a procurorului general, Augustin Lazăr.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a precizat miercuri că evaluarea activităţii manageriale a procurorului general, Augustin Lazăr, cuprinde exact 20 de puncte, câte au fost şi la fostul procuror-şef al Direcţiei Naţional Anticorupţie Laura Codruţa Kovesi.



"Ajungem pe fond, la evaluarea propriu-zisă. Vreau să vă spun că nu neapărat din motive de simetrie, dar evaluarea cuprinde exact 20 de puncte, câte au fost şi la procurorul-şef al Direcţiei Naţional Anticorupţie. Puteam să adaug mai multe", a declarat Toader, al Ministerul Justiţiei.

"Voi prezenta raportul privind activitatea manageriala a procurorului general. Prin urmare, raportul este structurat pe cinci parti. Prima parte se refera la baza juridica, partea a doua se refera la premize, partea a treia la evaluare, patrea a patra concluzii, partea a acincea propuneri (...) Temeiul legal pentru redactarea acestui raport de evaluare se raporteaza la articolul 132 din legea fundamentala (...)

Fata de cadrul legal invocat analiza evaluarii se refera la: organizarea eficienta a activitatii, comportamentul, comunicarea, asumarea responsabilitatilor, aptitudinile manageriale (...) Spune procurorul general "noi institutia de astazi vom fi esenta ministerului public de maine care va avea acelasi rol, aceeasi misiune dar in conditiile concrete ale mileniului trei". Vom vedea in ce masura datele din raportul de evaluare ilustreaza aceasta afirmatie si exigentele constitutionale (...)

Fac refereire la evaluarea din 2017 survenita ca urmare a deciziei Curtii Constitutionale fata de actele DNA referitoare la ordonanta 13 din 2017. Atunci faceam o evaluare a procurorului sef DNA dar si a celui general si aratam ceea ce Curtea Constitutionala spunea in esenta: ca actele procurorilor DNA constituie o incalcare grava a principiului separatiei puterilor in stat deoarece Ministerul Public nu doar ca isi depaseste atributiile, dar isi aroga atributii ce apartin puterii legislative sau Curtii Constitutionale (...)

Declansarea de evaluarea procurorlui general . In august anuntam public intentia de evaluare. Dadeam un interviu si spuneam ca voi fi la Ministerul Justitiei si ii voi cere oficial in scris sa declanseze desecretizarea unui protocol din 2009. Am trimis in scris si a doua zi primeam de la domnia sa disponibilitatea demararii procedurii. In fata acestei reactii spuneam ca apreciez demararea procedurii fata de desecretizarea protocolului, dar si ca astept demararea pentru desecretizarea unor alte protocoale, care ar fi existat, si s-a dovedit ca asa a fost. Din 2017 pana in august 2018 am inregistrat evolutii in activitatea procurorului general de natura a declansa procedura de evaluare (...)

Ajungem la evaluarea propriu-zisa. Evaluarea cuprinde exact 20 de puncte, cate au fost si la procurorul-sef DNA. Puteam sa adaug mai multe. Primul lucru: faptul ca procurorul general a sustinut vehement si public lipsa unui temei legal pentru evaluarea procurorului sef DNA. A avansat ideea unui conflict intre procuror si ministrul Justitiei. A facut aceste afirmatii pentru a ingreuna evaluarea procurorului-sef al DNA. Procurorul general nu a dispus nicio masura d everificare a celor aparute in spatiul public, nu a facut niciun demers pentru a identifica temeiul legal pentru evaluarea procurorului-sef DNA. Procurorul genral contesta temeiul juridic pentru evaluarea procurorului sef DNA spunand ca exista un regulament al CSM. " a spus Tudorel Toader.