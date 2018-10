Tudorel Toader, după ședința CSM: „Legea este lege și trebuie respectată de toată lumea”

Procurorii din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) analizeză situaţia creată în sistemul judiciar după intrarea în vigoare a noii OUG pentru modificarea legilor justiţiei, ordonanţă care riscă să blocheze activitatea DNA şi DIICOT.

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, artizanul OUG 92 a fost prezent la ședința de la CSM. Imediat după ședință, Tudorel Toader a declarat că legea este lege și trebuie respectată de toată lumea.

„N-am venit să-i lămuresc eu, am venit și am avut o discuție foarte bună. Legea este lege și trebuie respectată de toată lumea. Știți deosebirea dintre o lege civilă și una penală. Știm că în momentul ăsta când vorbim, avem în sistemul judiciar aproximativ 2/700 de procurori în schemă, 2.500 efectiv. Știm că procurorii putem să-i împărțim în patru categorii: detașați din ministerul Public la alte autorități, 23, a doua categorie care sunt delegați de la o unitate la alta, o altă categorie cea mai numeroasă, numiți pe bază de concurs, alta categorie pe bază de interviu. Eu vreau să transmit un mesaj procurorilor de stabilitate în condițiile legii. Orice lege aduce un plus de reglementare, orice lege poate să ridice standardele de exercitare a unei profesie, am încredere că secția de procurori va da interpretarea corectă către sistem”, a declarat Tudorel Toader, potrivit Antena 3 .