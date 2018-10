Tudorel Toader: Noi luăm atitudine şi blamăm protocoalele care au avut implicaţii în activitatea de înfăptuire a justiţiei

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, spune că sunt "blamate" doar protocoalele care au avut implicaţii în activitatea de înfăptuire a justiţiei, nu şi cele care sunt benefice formării profesionale.



Întrebat luni dimineaţă, la intrarea la CSM, dacă avea cunoştinţă de existenţa a două protocoale clasificate încheiate între Ministerul Justiţiei şi SRI, Toader a răspuns: "Nu. Categoric nu. În spaţiul public, cineva căruia nu vreau să îi spun numele spunea: ministrul Toader a semnat 6 protocoale, mare protocol. Acum protocoalele acestea, vă rog să fiţi de acord, noi luăm atitudine şi le blamăm şi vom vedea juridic ce le facem, protocoale care au avut implicaţii în activitatea de înfăptuire a justiţiei. Eu am semnat ca decan al Facultăţii de Drept de la Iaşi un protocol cu CSM pentru că studenţii de la Drept au în planul de învăţământ disciplină obligatorie - practică de specialitate, anul III la parchete, anul IV la instanţe. Şi am semnat cu CSM un protocol în baza căruia instanţele, parchetele primesc studenţii să facă practică. Ori, şi de sunteţi de acord şi de nu sunteţi de acord, acela este un protocol benefic formării profesionale. Noi vorbim doar de cele din activitatea de înfăptuire a justiţiei".



Asociaţia Forumul Judecătorilor din România a precizat duminică, într-un răspuns primit de la Ministerul Justiţiei, că MJ are încheiate două protocoale clasificate cu Serviciul Român de Informaţii.



"La nivelul Ministerului Justiţiei există două protocoale clasificate încheiate între MJ şi Serviciul Român de Informaţii. Primul protocol de colaborare încheiat exclusiv pe problema prevenirii şi combaterii terorismului, iar al doilea protocol reprezintă organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de prevenire şi combatere a terorismului", a arătat Ministerul Justiţiei în răspunsul transmis Asociaţiei. MJ adaugă că, având în vedere caracterul nepublic al unor astfel de documente, informaţiile din acest domeniu sunt exceptate de liberul acces al persoanelor. AGERPRES