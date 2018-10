Udrea și Bica, reținute în Costa Rica. Tăbăcaru: Sunt în ÎNCHISOAREA de femei

Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute în Costa Rica. Elena Udrea era cu copilul său pe stradă, care se afla în cărucior.

Omul de afaceri Cornel Tăbăcaru a spus, la Antena 3, că Elena Udrea și Alina Bica se află în ÎNCHISOARE de femei. Cornel Tăbăcaru a mai spus că nimeni nu știe unde se află copilul Elenei Udrea. ”Poliția din Costa Rica a mers la mamă pentru a lua lapte pentru copil, dar nici măcar mama nu știe unde se află copilul” a afirmat acesta.

Avocatul Elenei Udrea a afirmat, la Antena 3, că el știe unde este copilul: cu mama Elenei Udrea și cu tatăl copilului, acolo unde locuiau.

Jurnalista Sorina Matei a comentat informația pe Facebook, spunând că „este cam nasol pentru ele”.

„Cică madamele sunt deja la Buen Pastor, închisoarea de femei din San José, Costa Rica. Aruncaţi un ochi aici să vedeţi cum e la Buen Pastor. Cred că se roagă la deportare. Serviciul de Informaţii din Costa Rica, care potrivit comunicatului, a fost implicat în captură şi monitorizare, raportează direct preşedintelui în Costa Rica. Cam nasol pentru ele. Adică no way out. Atât timp cât Interpol cu DIS au pus în aplicare mandatul pe infracţiuni, înseamnă că infracţiunile sunt recunoscute de autorităţile din Costa Rica, aşa cum se arată şi în comunicatul oficial.”, scrie Matei, pe Facebook, care distribuie un videoclip cu închisoarea.

Elena Udrea era cu soțul ei când a fost reținută. Agenți ai Organismului de Investigații Judiciare (OIJ) le-au reținut pe cele două, Elena Udrea și Alina Bica.

Udrea a fost reținută în urmă cu 10:00 ore, la ora 10 dimineața, în acest moment fiind ora 22:00 în Costa Rica. Alina Bica a fost reținută patru ore mai târziu.

Semanario Universidad scrie că ”ambele femei au fost arestate miercuri, așa cum a cerut justiția română”. Poliția a mai transmis că în ceea ce o privește pe Elena Udrea era o notificare roșie în baza Interpol. La fel și-n cazul Alinei Bica.