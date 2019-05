Un avocat celebru susţine că Liviu Dragnea putea scăpa de puşcărie

Avocatul Toni Neacșu susține că președintele PSD, Liviu Dragnea, putea scăpa foarte ușor de închisoare.

"Liviu Dragnea avea o solutie aproape sigura prin care scapa de executare. Fapta retinuta in sarcina dumnealui este definitia prin excelenta a traficului de influenta politica, adica aceea fapta prin care, prin folosirea functiei de conducere dintr-un partid, se creeaza un avantaj patrimonial (salarii nemeritate) unor terte persoane. I s-a prezentat aceasta varianta. Din pacate, schimbarea incadrarii juridice in aceasta fapta, care ar fi fost prescrisa si astfel ar fi scapat, nu a fost acceptata, chiar de dumnealui, ca varianta de aparare. E singurul meu motiv de nemultumire in ce priveste strategiile de aparare in acest dosar, in care Bombonica Prodan a fost achitata curat si va primi banii inapoi pe care deja i-a achitat drept prejudiciu iar Sefu Olguta a primit 1 an cu suspendare, de la cei 3 initiali, fiind achitata pentru abuz in serviciu (ele fiind clientele mele).

In rest, din acest dosar raman cu lamurirea la CCR a definitiei abuzului in serviciu, a constatarii nelegalitatii completelor de 5 judecatori si poate, vom vedea, si a nelegalitatii completelor nespecializate. Dosar greu, dar frumos si motivant.", a scris Toni Neacșu, pe Facebook.

ANTENA3