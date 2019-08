Un deputat USR a sesizat Direcţia Generală Anticorupţie în privinţa unor chirurgi din Sibiu, care ar fi luat şpagă

Vicepreşedintele Comisiei pentru sănătate din Camera Deputaţilor, Emanuel Ungureanu, din partea Uniunii Salvaţi România (USR), a declarat sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că a sesizat de doi ani Direcţia Generală Anticorupţie (DGA) în privinţa unor chirurgi din Spitalul Clinic Judeţean Sibiu care ar fi luat şpagă de la bolnavi, lucru pe care l-a aflat tot de la pacienţi.



"Am primit de peste tot informaţii despre şpaga pe care o iau doctorii, inclusiv în Spitalul Judeţean Sibiu sunt o groază de medici care mai iau mită. Am primit informaţii despre infirmiere care umilesc în ultimul hal pacienţii. Şi toate acest informaţii trebuie verificate (...). Colaborez cu instituţiile statului foarte strâns", a afirmat Emanuel Ungureanu.



Întrebat de jurnalişti din ce secţie provin medicii sibieni reclamaţi de pacienţi că au pretins bani, Ungureanu a spus că este vorba de doctori din Secţia Chirurgie 2 a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă.



Deputatul USR a mai precizat că nu a informat conducerea spitalului sibian despre presupusa luare de mită, ci a dat informaţia la DGA în urmă cu doi ani. Potrivit lui Ungureanu, ar fi vorba de chirurgi care au luat de la bolnavi între 200 şi 1.500 de euro în schimbul serviciului medical prestat în spitalul public.



Ungureanu consideră că majoritatea pacienţilor şi aparţinătorilor care sunt nevoiţi să dea şpagă medicilor nu spun asta, din cauză că nu au curaj.



"Oamenii, în marea lor majoritate, sunt lipsiţi de curaj. Exerciţiul de putere pe care îl au aceşti medici şpăgari este mult mai subtil decât "Dă-mi banii!". Te ţin nişte zile, îţi sugerează prin rude că situaţia este foarte gravă şi numai dacă intervin ei se poate rezolva ceva. (...) Motivul pentru care oamenii dau bani în spitale - şi dacă s-au mărit salariile şi dacă nu - este că comportamentul medicilor în principiu a rămas acelaşi. Cine s-a învăţat cu şpaga, eu îi spun şpagocitoză, am inventat un termen, este o boală. Cine ia şpagă, nu ia şpagă pentru că nu are bani. Ia şpagă pentru că s-a învăţat să ia şpagă şi este un fel de a fi. Acesta este motivul pentru ca eu sper ca DGA să îşi facă treaba în linişte, profesionist, în aşa fel încât cei care iau şpagă să fie prinşi în flagrant la timpul potrivit. Vorbim despre bani în plic şi bani daţi în buzunar şi vorbim despre sume importante de bani, de la 200 de euro în sus, 1.000, 1.500", a arătat deputatul Emanuel Ungureanu. AGERPRES