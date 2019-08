Un poliţist din Caracal, ce ar putea fi implicat într-un dosar de cămătărie şi proxenetism instrumentat de DIICOT, destituit

Un poliţist din Caracal, care lucra la Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt, a fost destituit pentru abateri disciplinare, după finalizarea cercetării prealabile declanşate ca urmare a apariţiei unor informaţii că ar putea fi implicat într-un dosar penal, locuinţa agentului fiind vizată în luna aprilie de percheziţii într-o cauză de cămătărie şi proxenetism instrumentată de DIICOT.



Purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, Alexandra Dicu, a anunţat că au fost parcurse procedurile legale privind destituirea agentului de poliţie şi propunerea a fost făcută de Consiliul de Disciplină.



"Motivul destituirii acestuia îl constituie săvârşirea abaterii disciplinare de 'comportarea necorespunzătoare, în serviciu, familie sau în societate, care aduce atingere onoarei, probităţii profesionale a poliţistului sau prestigiului instituţiei' (...). Această decizie a fost adoptată după finalizarea cercetării prealabile a agentului de poliţie în cauză, cercetare declanşată în urma apariţiei a unor informaţii cu privire la posibila sa implicare într-un dosar penal", a precizat miercuri Alexandra Dicu.



Aceasta a adăugat că locuinţa lucrătorului de poliţie a fost percheziţionată în aprilie de poliţişti de la SCCO sub coordonarea DIICOT Olt, într-un dosar în care se fac cercetări pentru mai multe infracţiuni de criminalitate organizată.



În dimineaţa zilei de 3 aprilie anul acesta, peste 30 de percheziţii au fost efectuate de procurorii DIICOT şi poliţişti de combatere a criminalităţii organizate, în municipiul Caracal şi în comunele Traian, Redea, Drăghiceni, Fărcaşele şi Tia Mare.



Potrivit unui comunicat DIICOT, începând din 2015, şapte persoane ar fi constituit, la Caracal, un grup infracţional organizat care avea drept scop principal acordarea de bani cu camătă, cu dobânzi între 20% şi 100%, precum şi impunerea unor taxe de protecţie. Pentru a recupera sumele de bani şi dobânzile aferente, membrii grupării ar fi recurs la violenţă, ameninţări, şantaj, cât şi la invocarea unor relaţii în rândul poliţiştilor.



Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt a anunţat, într-un comunicat de presă, că membrii grupării sunt suspectaţi şi că ar fi recrutat mai multe persoane pe care le-ar fi transportat în Germania, Anglia şi Italia, unde le-ar fi exploatat sexual prin obligarea la practicarea prostituţiei.



Potrivit IPJ Olt, în această cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, lipsire de libertate în mod ilegal, ameninţare, şantaj, proxenetism şi cămătărie.



În această cauză, după percheziţiile de pe 3 aprilie, peste 100 de persoane au fost conduse la audieri, un bărbat a fost reţinut alţi trei au fost puşi sub control judiciar.

