USR a depus o iniţiativă legislativă de completare a Codului penal privind pedepsirea pornografiei din răzbunare

Parlamentarii Uniunii Salvaţi România (USR) au înregistrat, joi, la Senat, o iniţiativă legislativă privind identificarea ca infracţiune în Codul penal a pornografiei din răzbunare, respectiv pedepsirea acesteia cu închisoare de la trei luni la doi ani, principalul argument fiind lipsa unui cadru legislativ atunci când astfel de fapte se produc, a anunţat, într-o conferinţă de presă, senatoarea Florina Presadă.



"Am venit cu o completare la articolul 226 din Codul penal, cel privind violarea vieţii private, şi am spus că difuzarea fără drept a unor imagini cu conţinut sexual, în care victima poate fi identificată sau este identificabilă, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la trei luni la doi ani sau cu amendă. În acest moment, organele judiciare încearcă să încadreze fapta la alte infracţiuni din Codul penal, cum este hărţuirea, şantajul sau ameninţarea, numai că fapta, necorespunzând acestor definiţii din Codul penal, şi probatoriul lasă de dorit - nu este cel adecvat faptei în sine. (...) Suntem chemaţi, în calitate de legiuitor, să răspundem unor realităţi sociale, iar una dintre acestea poartă numele de pornografie din răzbunare. În ultima vreme, şi în România, femeile cad victime acestor fapte", a explicat parlamentarul USR.



În mod concret, pornografia din răzbunare înseamnă că foşti parteneri ai victimelor difuzează, de obicei, pe reţelele de socializare sau folosindu-se de mijloacele de distribuţie în masă, fotografii cu conţinut explicit sexual sau fotografii intime ale fostelor partenere.



"Victimele nu au mijloacele legate pentru a reclama această faptă şi nici organele judiciare nu au definiţie legală pe undeva pentru a demara investigaţii sau pentru a judeca această faptă. Am considerat că este nevoie de incriminarea acestei fapte de pornografie din răzbunare din Codul penal atât pentru a da un instrument victimelor se adreseze Justiţiei, dar şi pentru a ajuta organele judiciare să ancheteze şi să judece aşa cum se cuvine această faptă. Fapta de pornografie din răzbunare este, în acest moment, reglementată şi incriminată în ţări precum Franţa, Germania, Marea Britanie sau Malta - dacă vorbim de ţări din UE - sau în SUA, Canada şi Israel. Este o legislaţie de natură recentă, de câţiva ani, însă am profitat de experienţa acestor state care au reglementat deja fapta pentru a veni cu o definiţie în Codul penal românesc", a arătat senatoarea USR.



De asemenea, semnatarii iniţiativei au apreciat că, atunci când aceste dosare ajung în instanţă, sunt judecate potrivit actualelor definiţii din Codul penal, fiind "foarte greu să dai o sentinţă care să corespundă acestei fapte".



"Am considerat că definiţia pornografiei din răzbunare se potriveşte aici pentru că prin natura ei fapta are o natură privată, care priveşte viaţa privată, de cele mai multe ori autorul faptei deţine de drept aceste imagini, numai că consimţământul pentru deţinerea acestor imagini nu este unul implicit sau tacit pentru difuzarea imaginilor respective. În reglementarea propusă, două elemente sunt esenţiale: lipsa consimţământului pentru publicarea sau difuzarea imaginilor cu fosta parteneră şi consecinţele pe care fapta le produce. De foarte multe ori e lângă trauma psihică, aceste femei sunt concediate, sunt supuse unui stigmat social sau îşi găsesc cu greu un loc de muncă. (...) Este foarte important ca aceste fapte să nu se mai întâmple", a menţionat Florina Presadă.



Parlamentarii USR au discutat iniţiativa legislativă cu organizaţiile reprezentative ale societăţii civile şi speră, totodată, la sprijinul parlamentarilor din celelalte grupuri politice. AGERPRES