Viceprimarul Aurelian Bădulescu va fi audiat la DIICOT în dosarul protestelor din 10 august

Viceprimarul Aurelian Bădulescu a anunţat că joi, la ora 10,00, va fi audiat la DIICOT în dosarul referitor la evenimentele din 10 august.

"În cursul zilei de ieri, lucrători din cadrul Direcţiei de Combatere a Crimei Organizate au venit şi mi-au înmânat o citaţie, astfel încât am luat act de faptul că sunt chemat la DIICOT în cauza ce priveşte cercetările din data de 10 august. Mâine, la ora 10,00, vor avea loc audierile. Din câte observ, DIICOT-ul cred că se grăbeşte, vrea să lămurească lucrurile - lucru care pe mine mă bucură foarte tare, pentru că este momentul să vedem cine şi ce şi cât a fost implicat în evenimentele de la 10 august", a spus viceprimarul Capitalei, într-o declaraţie de presă susţinută la sediul PMB.



El a precizat că va fi audiat în calitate de martor.

"Cu câteva luni în urmă, toată presa spunea că sunt un mincinos şi că m-am dus să declar altceva la DIICOT. Iată că şi atunci, când am fost la Parchetul Militar, am adus lămuriri pentru 10 august. Şi, din nou, declaraţia mea de mâine va aduce noi lămuriri în ceea ce priveşte 10 august. 10 august - dacă se vrea lămurit - se va putea lămuri foarte uşor după audierea de mâine", a mai precizat Bădulescu.

