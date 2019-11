Zece persoane conduse la audieri în urma percheziţiilor la contrabandiştii de ţigări, în Giurgiu

Un număr de zece persoane au fost conduse la audieri la sediul IPJ Giurgiu, iar faţă de acestea Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale a dispus continuarea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunilor de producere de produse accizabile care intră sub incidenţa regimului de antrepozitare.



Potrivit IPJ Giurgiu, miercuri au fost efectuate 24 de percheziţii la contrabandiştii de tutun şi au fost confiscate 930 de kilograme de tutun prelucrat, 890 de kilograme de tutun frunză, 42.500 de tuburi ţigarete şi trei utilaje de măcinat tutun.



"În cursul zilei de miercuri, 6 noiembrie, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Giurgiu, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale, au efectuat 24 de percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Călăraşi, la locuinţele unor persoane bănuite de prelucrare ilegală de tutun şi comercializarea acestuia. În urma activităţilor au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 930 de kilograme de tutun prelucrat, 890 de kilograme de tutun frunză, 42.500 de tuburi ţigarete, trei utilaje de măcinat tutun, găleţi pentru colete, mai multe înscrisuri privind expediţii şi etichete pentru diferite mărci de ţigări. De asemenea, au fost depistate zece persoane, ocazie cu care au fost conduse la sediul IPJ Giurgiu, pentru audieri", se arată într-un comunicat al IPJ Giurgiu.



Faţă de persoanele în cauză, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale a dispus continuarea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunilor de producere de produse accizabile care intră sub incidenţa regimului de antrepozitare prevăzut în prezentul titlu în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă şi deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a un kilogram tutun de fumat.



Activitatea infracţională a persoanelor vizate s-a desfăşurat în perioada iulie-noiembrie 2019 iar în urma cercetărilor efectuate a fost stabilit faptul că acestea au comercializat peste trei mii de kilograme de tutun prelucrat.

