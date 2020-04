14 persoane de la un Centru de Îngrijire a persoanelor cu dizabilităţi, din Hunedoara, infectate

Un nou focar de infecţie cu COVID-19 a apărut la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Păclişa pentru persoane cu dizabilităţi din Hunedoara. Un număr de 14 persoane au fost confirmate cu noul coronavirus, iar alte peste 100 de teste sunt în lucru.

„Nu ştim cum s-a întâmplat, am fost săptămâna trecută şi am făcut control acolo şi ne-am gândit că la toate măsurile pe care le-am luat nu vom avea probleme. După problemele de la Baia de Criş şi de la Orăştie am luat toate centrele la rând la testare. Aşa am descoperit acest focar’”, a declarat Vasilică Potecă prefectul de Hunedoara pentru MEDIAFAX.

Cei confirmaţi cu COVID 19 au fost transferaţi la Spitalul Judeţean Deva şi sunt asimptomatici. Dintre cei infectaţi, sunt 8 persoane internate în centru şi 6 dintre îngrijitori.

În Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Păclişa locuiesc 170 de persoane şi sunt 120 de persoane au grijă de ei.

„Am testat 60 de persoane din rândul îngrijitorilor şi peste 100 din cei internaţi. Restul erau acasă. Vom testa şi personalul care se afla în izolare acasă”, a mai spus prefectul pentru MEDIAFAX.

Alexandru Rafila, şeful Societăţii Române de Microbiologie a declarat la Marius Tucă Show că 40% dintre cei morţi în Franţa proveneau din căminele de bătrâni şi că ar trebui să fim atenţi la aceste centre şi în România.

Focare de COVID 19 au fost la mai multe centre de îngrijire din România, cum ar fi la Orăştie, la Galaţi sau la Răcări unde zeci de persoane au fost confirmate.

De altfel în aceste centre s-au luat măsuri suplimentare de protecţie, cum ar fi personalul lucrează în două ture a câte două săptămâni, iar iar atunci când nu sunt în tura trebuie să stea în izolare acasă.

Mediafax