20 de gospodării au fost inundate în Sibiu şi comuna Şelimbăr

În cea mai mare parte a ţarii valorile termice vor fi uşor mai scăzute decât în intervalul precedent, devenind apropiate de cele normale în această perioadă din an. Cerul va fi variabil, cu înnorari...

Doi americani de culoare, baschetbalisti la clubul brailean Cuza Sport, au fost atacati, in noaptea de sambata spre duminica, de doi indivizi, in timp ce se aflau pe terasa „Music Pub” din Gradina Mare, in zona...