32 de cadre medicale de la Spitalul Adjud, suspecte de infectare cu coronavirus

32 de cadre medicale de la Spitalul Adjud, managerul spitalului și viceprimarul localității ar putea fi infectate cu virusul COVID-19, transmite monitoruldevrancea.ro.

Toți au participat la începutul acestei săptămâni la o întâlnire cu un medic din spital, care a fost ulterior confirmat cu coronavirus.

Medicii și reprezentanții administrației locale au cerut Direcției de Sănătate Publică Vrancea să fie testați, însă au fost refuzați. În plus, în acest spital nu există echipamente de protecție.

„Conform legislației în vigoare, Primăria municipiului Adjud are datoria de a informa corect și imediat cetățenii cu privire la tot ceea ce poate amenința viața și integritatea corporală a acestora. Odată cu apariția primului caz de COVID-19 în România, afecțiune ce a schimbat total stilul de viață al tuturor, considerăm că ne-am făcut cu prisosință datoria atât din punct de vedere al informării publicului cât și din punctul de vedere al luării unor măsuri concrete de evitare a contaminării adjudenilor cu virusul SARS -CoV-2.

Respectându-ne în continuare obligațiile pe care le avem față de adjudeni, susținem demersurile referitoare la o informare corectă și imediată a cetățenilor și vă prezentăm, punctual, situația de risc creată la nivelul municipiului Adjud.

Luni, 22 martie 2020, în calitate de membru al Comitetului Local pentru Situații de Urgență, Claudiu Cristea, viceprimarul municipiului Adjud, a participat la o ședință la care a fost prezent unul dintre cadrele medicale depistate la câteva zile după, pozitivă pentru COVID-19.

Până în momentul aflării rezultatului, toți participanții la ședință au continuat programul de lucru normal, stabilind contacte atât cu colegii din instituții cât și cu membrii familiilor", se arată într-un comunicat al Primăriei Adjud.

Viceprimarul Claudiu Cristea s-a autoizolat voluntar la domiciliu împreună cu familia.

„Ne revoltă întârzierea perpetuă a testării celor care au participat la ședința de luni și nu putem sta impasibili și nu putem ascunde gunoiul altora sub preșul nostru! Dacă am proceda astfel, nu ne-am respecta datoria față de cetățeni și am încălca prevederile proaspăt schimbatului art. 352 din Noul Cod Penal privind zădărnicirea combaterii bolilor infectocontagioase. Ori, tocmai acest articol este încălcat în acest moment de către Direcția de Sănătate Publică Vrancea care, în ciuda obligațiilor care le revin prin lege și în ciuda insistențelor noastre, promite că vine să testeze cel puțin persoanele care au participat la respectiva ședință și nu-și îndeplinește nici măcar această promisiune”, a precizat acesta.