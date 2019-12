A fost deschis patinoarul în aer liber din Brașov

antena3

Singurul patinoar în aer liber din municipiul Braşov, amenajat la Baza sportivă Olimpia, s-a deschis după ce a fost dotat cu o instalaţie nouă de nocturnă, printr-o investiţie a Consiliului Judeţean Braşov în valoare de 100.000 de lei.



"Pentru al doilea an consecutiv, atât pe timpul verii, cât şi al iernii, această bază este foarte bine pusă în valoare, avem cel mai mare patinoar în aer liber din Braşov. Ca şi îmbunătăţiri faţă de anul trecut, am investit în instalaţia de nocturnă, 100.000 de lei, pentru ca şi pe timpul serii să putem patina aici, la Olimpia. Vor exista facilităţi pentru grupurile de copii însoţite şi, de asemenea, mă bucură dacă va exista o preocupare şi din partea cluburilor de hockey, patinaj artistic sau viteză", a declarat, pe gheaţa patinoarului, preşedintele CJ Braşov, Adrian Veştea.



Cu acest prilej, Veştea a transmis persoanelor "care au anumite aşteptări" că în prezent CJ Braşov nu are alt teren şi o altă instalaţie pentru amenajarea unui al doilea astfel de patinoar.



Firma care administrează patinoarul, Radu Jica, în urma investiţiei în nocturnă, una modernă, cu led-uri, se va reduce la jumătate consumul de energie electrică, dar şi costurile de întreţinere.



Patinoarul Olimpia are 1600 de metri pătraţi. Tarifele de acces s-au majorat anul acesta faţă de anul trecut, dublându-se pentru copii, de la 5 la 10 lei, iar pentru adulţi ajungând la 15 de la 10 lei în sezonul trecut. O serie durează 90 de minute.

