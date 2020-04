A fost găsită prima victimă a accidentului minier de la Uricani

Karina Knapek/Intact Images

Echipele de salvatori au ajuns azi dimineață la prima persoană aflată sub tonele de moloz rezultate în urma prăbuşirii turnului de extracţie de la fosta exploatare minieră Uricani. Bărbatul a fost găsit decedat. Doi muncitori au fost surprinşi sub moloz după surparea turnului de extracţie de la Mina Uricani, din Valea Jiului.



"Unul dintre muncitorii prinşi sub turnul de extracţie prăbuşit al minei Uricani a fost găsit. Se fac eforturi pentru scoaterea acestuia de sub o placă de beton. Nu prezintă semne că ar fi în viaţă", a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Hunedoara, Anemona Doda.

O echipă a Detaşamentului Petroşani, alcătuită din nouă pompieri, a început acţiunea de îndepărtare a molozului.

Pompierii acţionează cu echipamente aflate în dotarea containerului multirisc şi sunt sprijiniţi de cinci utilaje grele ale firmei de ecologizare de la exploatarea minieră şi ale Consiliului Local Uricani.

Un turn de extracție a cărbunelui din subteran s-a păbușit ieri peste doi muncitori, care aveau 31 și, respectiv 41 de ani, și care lucrau la o firmă cu demolări. Turnul avea o înălțime de câteva etaje. Cei doi bărbaţi se aflau într-un utilaj care lucra la ecologizarea minei Uricani.



A fost folosită și o cameră cu termoviziune, iar echipele de salvare au fost ajutate de cinci câini antrenaţi pentru misiuni de căutare, aceştia fiind aduşi de la ISU Hunedoara, Salvamont şi Asociaţia "Câini de Salvare Transilvania".



Turnul cu schip de la Mina Uricani urma să fie dărâmat în cursul zilei de azi, în cadrul programului de ecologizare a exploatării.