Accident dramatic la Giurgiu: O femeie în vârstă de 63 de ani a murit după ce a fost prinsă sub un TIR

Captura Antena 3

O femeie în vârstă de 63 de ani din municipiul Giurgiu a decedat după ce a fost prinsă sub un tir pe strada Rudari din municipiul Giurgiu.



"O autospecială cu apă şi spumă din cadrul Detaşamentul de pompieri Giurgiu şi un echipaj de descarcerare au intervenit în cartierul Rudari din municipiul Giurgiu după ce un pieton a fost blocat sub un TIR. La faţa locului a ajuns şi un echipaj al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Giurgiu care a găsit o femeie în vârstă de 63 de ani blocată sub un TIR. Echipajele de salvatori au acţionat pentru descarcerare şi extragerea victimei dar, din nefericire, după executarea acestei manevre echipajul medical prezent la faţa locului a constatat decesul acesteia", a declarat, marţi, presei purtătorul de cuvânt al ISU Giurgiu, Florin Neguţ.



La faţa locului au ajuns şi echipajele de poliţie care efectuează cercetări cu privire la condiţiile producerii accidentului. AGERPRES